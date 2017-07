BuenosDíasLA: “El canto del colibrí”, un documental acerca de las familias LGBT

Crece presión para para eliminar a notarios y consultores de migración Dan consejo legal a sus clientes, sin tener la autorización, y los ponen en riesgo de procesos de deportación Si de algo se arrepiente Ángel Torres es de haber recurrido a una reconocida organización de notarios y consultores de migración de Los Ángeles en busca de alivio migratorio. “Olvídese del dinero. Me hicieron perder la oportunidad de haber obtenido una Visa U hace 20 años cuando fui víctima de un secuestro”, dice. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión • • • • • #laopinion #latinos #MedidaAB638 #Notarios #Coalición #derechos #inmigrantes #inmigrantsrights #nurymartinez #asilopolitico #deportación #aurelia #aureliaventura #visausa #visau #losangeles #hispanos #medioshispanos #socal #california #cali #calilife🌴 #dla #la #angeltorres

