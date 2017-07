Póngase listo, recuerde las ciudades en el condado de L.A. que mantienen cámaras en semáforos

Si se pasa la luz roja y le toman la foto, la multa alcanza casi 500 dólares más 300 dólares si no va a la corte

A pesar de que desde el 2011, el Concejo de la ciudad de Los Ángeles desapareció el programa de cámaras en los semáforos, muchos conductores latinos aún tienen dudas de si siguen en operación.

Lo que es más, no saben si cuando escuchan el ruido del foco de la cámara al pasarse la luz en rojo en una calle, significa una multa o una advertencia.

“El 29 de junio me di la vuelta a la derecha en rojo, ya que no miré ningún letrero que dijera no dar vuelta en rojo, pero al hacerlo, miré claro el flash de una cámara. Esto fue por las calles Wilshire y Santa Mónica. No me ha llegado ningún ticket aún, a dónde puedo checar si tengo uno, y a dónde pagarlo? o qué debo hacer? preguntó en el portal de Facebook “Preparándonos para las Licencias”, uno de sus miles de seguidores.

La Opinión consultó sobre el tema al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Uno de sus portavoces precisó que dentro de la Ciudad no tienen ningún semáforo con cámaras para captar a los conductores que no respetan la luz en rojo.

Antes del 2011 y durante 11 años, a través sus cámaras en los semáforos, la Ciudad de Los Ángeles daba multas hasta por 480 dólares a quienes fueran captados in fraganti cruzando la calle con el semáforo en rojo. Debido a lo costoso del programa, 2.5 millones de dólares al año, éste desapareció de 32 cruces de la ciudad, ya que el pago de las infracciones era voluntario.

Persisten en algunas ciudades

Sin embargo, lo que muchos automovilistas desconocen es que hay ciudades dentro del condado de Los Ángeles que aún continúan con las cámaras fotográficas. Y como los angelinos suelen viajan mucho entre una ciudad y otra del condado, conviene estar alerta.

Esta semana, en el portal Preparándonos para las Licencias, creado por la activista Erika Paz, varios de sus seguidores expresaron su preocupación por dichas cámaras.

“ Creo que sólo están para que la gente siga teniendo precaución y no pasarse la luces”, comentó otra persona.

Pero ese no fue el caso de otra angelina que también participaba en el debate virtual.

“Yo acabo de pagar una multa de 480 dólares por pasarme una luz en rojo en Montebello”, dijo. El cruce ocurrido a finales de junio fue capturado por la cámara del semáforo en un cruce de calle. La infracción le llegó por correo.

Las ciudades que aún tiene cámaras en sus semáforos son Baldwin Park, Beverly Hills, Commerce, Covina, Culver City, West Hollywood, Walnut, Lynwood, Ventura, Cerritos, Oxnard, Highland, Riverside, Hawthorne, Los Alamitos, Montebello y Santa Clarita así como los cruces de las líneas de tránsito del sistema del tren Metro.

Erika Paz reconoció que hay confusión entre mucha gente sobre las ciudades en California que dan infracciones. “No saben cuáles sí multan y cuáles no. Incluso hubo tiempo que tuvimos reportes de que le llegaban multas falsas por violaciones de tráfico que no había cometido y que eran con fines de extorsión”, indica.

Nada de advertencia

Mary Hearn, portavoz de las cortes del condado de Los Ángeles precisó que las multas por violaciones captadas por las cámaras de luz roja son eso, multas no advertencias. “Es como cualquier otra infracción”, subrayó.

Pero aclaró que ellos no mandan al Departamento de Motores y Vehículos (DMV) el nombre de la persona que no responde o no se presenta a la corte por su violación a la luz roja. Sin embargo, permanece en el sistema y puede ser un problema si la persona recibe otra multa de tráfico en el futuro.

“La corte impone una multa de 300 dólares a quien no se presente y resuelva. Esta cantidad se añade a la infracción por pasarse el semáforo en rojo, capturada por la cámara”, enfatizó.

Las ciudades que ya han removido sus cámaras desde hace varios años son además de Los Ángeles, San Bernardino, Pasadena, Long Beach, Glendale, El Monte, Bell Gardens, Corona, Maywood, Escondido, El Cajón, Gardena, Compton, Whittier, Fullerton, Grand Terrace, Upland, Moreno Valley, Lancaster, Murrieta, el área no incorporada del condado de Los Ángeles, Rancho Cucamonga, Santa Fe Springs, Montclair, South Gate, Yucaipa e Inglewood.

¿Puntos en contra?

Artemio Armenta, portavoz del Departamento de Motores y Vehículos (DMV) dice que algunas veces las multas por violaciones de tráfico pueden irse al récord del conductor pero depende del acuerdo que alcancen en la corte.

“Cuando un conductor es multado por una infracción de tránsito, el juez puede ofrecer la oportunidad de asistir a una escuela para infractores de tráfico. Al completar el curso requerido, la corte ocultara la sanción en el expediente del conductor”, señaló.

Recuerde que siempre tiene la opción de acudir a la corte y pelear su multa. Pero lo mejor es apegarse a las reglas de tráfico para evitarse problemas y vueltas.