VIDEO: El abuelo que hizo un “bici-tren” para pasear con sus nietos

"Lo hice por cariño", dice el abuelo que se ha vuelto viral

Osvaldo Di Benedetto vive en Venado Tuerto, Santa Fe, y para pasar tiempo con sus nietos inventó una “bici-tren”.

“Lo hice por cariño, para pasear los fin de semana con ellos”, dijo Osvaldo a la radio local FM Dale.

Sus nietos Delfina, Santino, Lucca y Valentina eligieron los colores que más les gustaban. Y Osvaldo armó la “bici-tren” con “unos tambores”.

“Me puse con unos tambores a hacer unos carritos, y pensé que con uno o dos estaban bien… y después dije no, son cuatro, vamos a hacer cuatro”, dijo Osvaldo.

“Así me entretengo los domingos, doy vueltas con ellos. Es raro igual, porque uno hizo algo sin pensar en la repercusión, y después un señor que no conozco sacó una foto, la puso en Facebook y armó un revuelo. Ni me lo imaginaba. Cualquier papá o abuelo que tenga el tiempo, que disfrute con sus nietos. Es lo más grande que tenemos”.

El usuario de Facebook Gustavo Dalbone fue el encargado de compartir la historia en redes sociales. “Y el premio para el abuelo del año es para…” puso en una publicación, junto a la foto de Osvaldo y sus nietos en la “bici-tren”.