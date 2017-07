Blac Chyna, ¿en busca del amor tras el drama con Rob Kardashian?

Mira lo que confesó la modelo en exclusiva con US Weekly

Tras la difícil situación por la que ha pasado Blac Chyna en la última semana, después de que su expareja Rob Kardashian la humillara en las redes sociales publicando fotos suyas de contenido explícito y acusándola de haberle sido infiel con varios hombres, la modelo ha conseguido una orden de alejamiento contra el hijo de Kris Jenner alegando que este le había agredido física y verbalmente.

Con la tranquilidad que le otorga la medida dictada por el juez, que impide que el padre de su pequeña pueda perturbarla tanto en la esfera virtual como en la vida real, la exstripper ha confesado que no le cierra la puerta al amor si consiguiera encontrar a un nuevo hombre que le aporte estabilidad para compartir con él su vida.

“Me gustaría alguien con confianza en sí mismo, que cuide de sus asuntos, que sea fuerte y sano. Alguien que ame a su familia y trate bien a sus amigos, que me trate bien. Si hay respeto, llega el amor, y cuando llega el amor, se puede tener una relación sana, ¿sabes? Empezar como amigos ayuda a construir una base sólida; si no tienes eso, las cosas empiezan a desmoronarse”, se ha sincerado en una entrevista en exclusiva con US Weekly.

A la empresaria de 29 años no le interesan los idilios pasajeros, sino que le gustaría dar con alguien junto a quien formar una familia y darles a sus hijos, Dream Renée -de ocho meses, fruto de su turbulenta relación con Rob- y King Cairo -de cuatro años e hijo del rapero Tyga- dos hermanitos más.

“Quiero tener otros dos niños. No me importaría tener cuatro, creo que cuatro es un buen número. No más. Cinco es demasiado. Tendría que comprarme una pequeña furgoneta, eso seguro, y yo no voy a conducir una furgoneta”, ha relatado con sentido del humor a la misma publicación.

BEST Booty Hugging Jeans 😍🍑 @fashionnova @fashionnova Una publicación compartida de Blac Chyna (@blacchyna) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 6:07 PDT

En la citada entrevista, Chyna se ha deshecho en halagos hacia sus retoños, a quienes quiere educar en estrecha colaboración con sus respectivos padres en lo que respecta a la custodia, que espera poder compartir incluso con Rob a pesar de sus problemas personales.

“Me gusta enseñarles cosas, verles crecer, y verme reflejada en ellos. King es igual que yo, es muy fuerte. Si quiere algo, lo pedirá. Tiene mucho sentido común, y veo eso en mí. Le encanta encontrar sentido a las cosas. Dream es un bebé muy, muy feliz. Y eso es lo más importante: que mis hijos sean felices, que estén en un ambiente seguro, que me quieran y que yo les quiera a ellos”, ha concluido emocionada.