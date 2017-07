Así ‘Mariposa de Barrio’ recreó el abuso sexual de Rosie Rivera

Mira el video de cómo lo realizaron

Tal como te contamos, este pasado jueves en ‘Mariposa de Barrio’ se recreó cómo comenzó el abuso sexual que vivió durante años Rosie Rivera de parte del primer esposo de Jenni Rivera, Trino Marín.

Las violaciones que comenzaron a los 8 años de Rosie, y que más tarde se sumó el abuso de Chiquis y Jackie, fueron mostradas con mucha sutileza a nivel de imágenes, y el impacto estuvo exactamente en eso, en la imaginación.

En la escena se muestra como Trino entra al cuarto de las niñas, allí está Rosie acostada y Chiquis jugando al lado de ella. Marín convence a su hija mayor que se convierta en una princesa guardiana del castillo, que debe salir del cuarto y solo entrar para avisar cuando la comida esté lista.

Se ve la puerta cerrándose y luego regresan con la imagen de una muñeca desnuda y Chiquis interrumpiendo, quien se lleva el regaño de su padre que la hecha del cuarto.

Recordemos que en exclusiva Rosie nos contó que luego de ver esta escena ella pudo terminar de sanar aquel terrible capítulo en su vida: “Pude ver cómo se ve la historia del otro lado, vi a la niña, pude verla como a otra persona y sentir compasión por ella, sentir amor. Descubrí que me faltaba sanar, y era la desesperación de ayudar a esa niña, la desesperación de saber que ella era inocente. No hay nada que pueda hacer una niña de 8 años para poder provocar a un hombre, y pude entender lo que sintió mi mamá, mi hermana, mis hermanos, porque mientras yo leía el guion, y se me rodaban lagrimas por los ojos, mi clamor era: ‘¡alguien salve a esta niña, alguien ayúdele!’… Por muchos años, aun en mi terapia, yo decía: ‘Yo la perdono’… Mi terapista me decía que no tenía nada que perdonarle porque no hice nada mal… La actriz, es una niña sumamente dulce, su rostro es tan dulce, que pude amar a Rosie… Mucho tiempo he batallado con no querer a Rosie, por encontrar culpabilidad o el defecto de Rosie, pero pude ir a ese lugar y amar a esta niña que era frágil ,que era débil, y no odiarla porque era débil o frágil”.

