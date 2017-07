BuenosDíasLA: Día Nacional del Helado

Nieva en Skid Row Decenas de niños, quienes hoy carecen de un lugar dónde vivir, disfrutan de unas horas de diversión en el centro de Los Ángeles A pesar de los más de 80 grados Fahrenheit que hizo subir el mercurio ayer en la ciudad de Los Ángeles, cerca de 20 toneladas de nieve cayeron en Skid Row. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

