Talleres públicos en verano donde aprender sobre la próxima regulación del cannabis

Se celebran 18 talleres los meses de julio y agosto en el condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles organiza 18 talleres públicos este verano con el fin de informar a los californianos sobre la próxima regulación que, a partir del 1 de enero de 2018, legalizará el uso, la posesión y el cultivo de cannabis en el estado; en un intento de que no se repita el caos regulatorio que siguió tras la legalización en Nevada.

Durante estos talleres, el público podrá hacer preguntas y dar sus opiniones acerca de las regulaciones que en estos momentos se están elaborando. Estas regulaciones, no obstante, afectarán solamente a aquellos que viven en las comunidades no incorporadas del condado, no a los que residen en alguna de las 88 ciudades que lo componen.

“El objetivo de los talleres es obtener un sentido de las preocupaciones y deseos de la comunidad para que el condado pueda conformar unas regulaciones óptimas”, afirmó a KPCC Joseph Nicchitta, de la Oficina de Administración de Cannabis del condado. Estas sesiones se celebrarán en áreas tan diversas como Hacienda Heights, La Puente, East LA o Lennox, entre otras.

Se organizarán mesas redondas formadas por pequeños grupos en las que se discutirán temas como equidad, desarrollo económico, jóvenes y exposición a las drogas… cuyas respuestas serán anónimas y se convertirán en un informe público destinado a informar a la Junta de Supervisores del condado sobre la opinión de la comunidad.

Nicchitta espera que se exprese una amplia variedad de opiniones, y que las sesiones también puedan actuar como una forma de ayudar a educar al público sobre el proceso de legalización: “Incluso dentro de las comunidades hay personas que están en desacuerdo sobre cómo debe aplicarse la regulación del cannabis. Hay mucha aprensión”, reconoce.

El Condado de Los Ángeles está compartiendo ideas con la ciudad de Los Ángeles y con otros condados próximos al estado; manteniendo un ojo siempre atento hacia estados como Nevada, Oregon, Washington y Colorado que ya recorrieron el camino de la regulación.

“Estamos todos juntos en esto. Es una nueva frontera“, dijo Nicchitta, “el estado está muy conectado y mirando a otras jurisdicciones para asegurarse de que lo que hacen va a funcionar para California”. A partir de enero del año que viene se verá si, efectivamente, California estaba preparada o no para el cambio.