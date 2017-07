‘The Ford Theaters’ tiene una nueva cara

El icónico anfiteatro angelino inicia su temporada 2017 luego de concluida una millonaria renovación

The Ford Theaters está que reluce por dentro y por fuera.

Este año, en el conjunto de teatros enclavado en las montañas de Hollywood, justo enfrente del ostentoso e imponente Hollywood Bowl, concluyó una serie de renovaciones que fueron desde lo más básico de su apariencia hasta complicados aspectos, como el sistema de iluminación y audio. La inversión fue de más de 70 millones de dólares.

“Todo esto llevó tres años, y es ahora cuando quedó formalmente concluido el proyecto”, explicó durante un recorrido por el pintoresco lugar Olga Garay-English, directora ejecutiva interina del Ford.

Para su inauguración, este sábado, el teatro de 1,200 asientos tiene programada una función con el bailarín y coreógrafo de tap Savion Glover. El final de la temporada será el 16 de octubre, luego de que por el remozado escenario del Ford desfilen cantantes de varios países y géneros del mundo, así como compañías de teatro, danza y bandas musicales.

Se trata de la primera expansión a gran escala del anfiteatro en 85 años, algo que tiene muy orgullosos a sus administradores, quienes para el próximo calendario pudieron lograr importantes colaboraciones como las de The Lincoln Center Festival y el Apollo Theater de Nueva York, y The Music Center, la LA Opera y el Skirball Cultural Center.

La renovación incluye más espacios interactivos, más áreas comunes y una cafetería en la terraza del teatro, además de un área tras bambalinas más amplia y más cómoda para los artistas, quienes siempre habían tenido que lidiar con un espacio muy reducido.

Como parte del programa de este año, y para lanzar por todo lo alto la nueva cara del anfiteatro, se lanzará Ignite at the Ford!, una serie de 10 partes en la que participan artistas como el cantante senegalés Youssou N’Dour, la banda cubana Síntesis y el trío de comediantes chicano Culture Clash, que el domingo presentará “OG Summer Desmadre”, con Tierra, Alice Bag, Rudy Moreno, Emilio Rivera y Sandra Valls como invitados.

Y como parte de las colaboraciones con las instituciones neoyorquinas, en agosto, durante tres noches consecutivas, el programa The Music Center On Location de The Music Center, presentará “Awáa”, una obra de la compañía de baile contemporáneo Aszure Barton and Artists; a Jacob Jonas The Company, un grupo de baile contemporáneo, y la actuación del compositor Rufus Wainwright.

“Es un programa pensado en la diversidad de una ciudad como Los Ángeles”, dijo Garay-English.

En detalle:

Qué: ‘OG Summer Desmadre’, con Culture Clash

Cuándo: domingo, 7:30 pm.

Dónde: Ford Amphitheater, 2580 Cahuenga Blvd., East, Los Angeles

Cómo: boletos $35 a $80; informes FordTheatres.org y (323) 461-3673