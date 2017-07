The Lion King, Aladdin, Mulan y Dumbo: los próximos “remakes” de Disney

Se compartieron las primeras imágenes del nuevo "Rey León", que no defraudaron a los fanáticos de Disney presentes en la D23 Expo 2017

Disney ha encontrado un filón y planea aprovecharlo al máximo: los “remakes” con actores reales de clásicos animados. “The Jungle Book” (El Libro de la Selva), “Cinderella” (La Cenicienta), “Beauty and the Beast” (La Bella y la Bestia)… todas han llenado las arcas de la factoría en los dos últimos dos años.

Por eso Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, compartió con miles de fans en la D23 Expo 2017 los próximos títulos que revitalizarán viejos éxitos:

1. “Mulan”, bajo la dirección de la neozelandesa Niki Caro.

2. “Aladdin”, que estará dirigida por Guy Ritchie con Mena Massoud como protagonista, Naomi Scott como Jasmine y Will Smith como el genio. Según Bailey, “el film se inspira en lugares que van desde el Medio Oriente hasta la India, incluso China”.

3. “Dumbo”, ya en producción en manos de Tim Burton con Colin Farrell, Michael Keaton y Eva Green. (Más información sobre Dumbo aquí).

4. “The Lion King” (El Rey León), el clásico de 1994 que es una de las películas animadas más taquilleras de la historia y cuyo musical sigue batiendo récords en teatros de todo el mundo.

Estará dirigida por Jon Favreau y promete unos efectos visuales jamás antes vistos, de los que los presentes en la sala del Convention Center de Anaheim, California, pudieron disfrutar una probadita: la escena inicial en la sabana en la que el pequeño Simba (voz de Donald Glover) es presentado –alzado desde una roca– al reino animal en brazos de Rafiki. La música ya se la pueden imaginar. El público se puso en pie. Para ver el resto habrá que esperar hasta el 19 de julio de 2019, fecha en que llegará a los cines.