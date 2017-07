Consigue ser madre a los 60 años, pero su marido la abandona.

La pareja llevaba 20 años tratando de ser padres.

Atifa Ljajic, de 60 años y originaria de Serbia, luchó por más de 20 años por cumplir su sueño de ser madre. Tras muchos intentos, su lucha dio sus frutos y quedó embarazada. Sin embargo, su esposo de 68 años decidió dejarla el mismo día que nació la niña.

El esposo, Serif Nokic, nunca estuvo de acuerdo en la decisión de Atifa de ser madre a a cualquier precio y sin importar la edad. A pesar de ello, el hombre estuvo presente durante el embarazo, pero todo cambió en el momento del nacimiento.

Lo que para muchos padres es el momento más felices de sus vidas, para este hombre de casi 70 años fue una alarma que le hizo huir, justificando que vivir con un bebé, a su edad, podría ser demasiado perjudicial para su salud.

“Estoy enfermo, tengo 68 años, soy diabético y tengo el corazón débil… No es fácil no pegar ojo en toda la noche y oír el llanto de un bebe”, “Ella tiene lo que quería, ahora es feliz”, afirmó el padre de la criatura al Daily Mail

La salud de la madre tampoco es mucho mejor, pero su deseo de ser mamá fue más grande que cualquier peligro. No le importó que su embarazo fuera considerado de alto riesgo y cuidó extremadamente su estado, por lo que estuvo en el hospital durante los 3 meses previos al parto.

Ahora, está dispuesta a demostrar que puede darle lo mejor a su hija, a la que criará sola. El padre ha renunciado a que aparezca registrada como su hija y ni siquiera llevará su apellido.

Atifa Ljalic dice no necesitar a un hombre y es un ejemplo de lucha constante y determinación, aunque el tiempo no siempre juegue a favor. Son muchos los que cuestionan la ética de su decisión, pero, como ella dijo “el amor de una madre no tiene edad”.