¿Neymar coquetea con Demi Lovato tras terminar con su novia?

El futbolista compartió un video cantando el último hit de la cantante, le envió un saludo y... ella no demoró en responder

Pocas semanas han pasado desde que Neymar rompió su relación con la modelo Bruna Marquezine, pero parece que el delantero del Barcelona ha decidido dar vuelta la página y ya posó sus ojos en otra famosa… O al menos eso es lo que muchos deducen del llamativo y afectuoso intercambio que tuvo a través de las redes sociales con la mismísima Demi Lovato.

El que lanzó la primera piedra fue el futbolista, que publicó un video en Snapchat en la que se lo puede ver conduciendo y cantando el nuevo single de la ex Camp Rock, “Sorry not sorry” y se aseguró que el clip llegara hasta ella arrobándola. “Demi, me gusta tu nueva canción“, dice sobre el final del clip.

Lejos de pasar inadvertido, el saludo del brasileño fue muy valorado por la cantante, que también recurrió a Snapchat para contestarle: “Esto es muy cool. Gracias, Neymar“.

¿Seguirá adelante esta repentina amistad con mutua admiración?