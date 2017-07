BuenosDíasLA: LA Conservation Corps brinda una segunda oportunidad a jóvenes angelinos

Echo Park’s Lotus flowers are blooming, creamy white and pink this summer. Photo Aurelia Ventura/ La Opinion • • • • • #losangeles #california #calilife #socal #summer #latinos #park #lacityparks @lacityparks @ecoparkrr #37thlotusfestival #lotusfestival #laopinion #Aurelia #aureliaventura #lotus #flowers

