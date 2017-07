Símbolos mexicanos y de EEUU en una pasarela a favor de la migración

GUADALAJARA – ).- La moda y el arte “pueden parar” muros, afirmó el diseñador mexicano Ricardo Seco, quien presentó su colección otoño-invierno “Juntos/Together” inspirada en la migración durante la pasarela de gala del encuentro Intermoda que se inició hoy en Guadalajara, oeste de México.

Para el diseñador, quien vive en Nueva York, el discurso antiinmigrante del presidente estadounidense, Donald Trump, ha propiciado que los diseñadores y artistas mexicanos se animen a mostrar su talento en otros países, y consideró que eso traerá “algo muy positivo”. “Ahora la gente empieza a ver que hay muchos diseñadores mexicanos talentosos que también se han unido y se han dado el tiempo de acercarse a conocer” otros mercados para mostrar su trabajo, dijo a Efe Seco antes de su pasarela. Añadió que la política del actual Gobierno de Estados Unidos contra los migrantes y los mexicanos ha dado como resultado que quienes nacieron en ese país “no tengan miedo” de defender su identidad. “Nos ha quitado la dependencia de que todo tiene que ser del agrado de ellos (los estadounidenses), nos ha dado un orgullo orgánico, no impuesto”, recalcó el diseñador, quien ha presentado su trabajo pasarelas de Estados Unidos, Colombia y México.

Seco se inspiró en la diversidad cultural y los símbolos de México y Estados Unidos para armar una colección en la que predominan colores como el rojo y el verde sobre el negro, que muestra “la fusión de todas las culturas” y la vida en la ciudad neoyorquina.

Los símbolos y colores mexicanos se entremezclan con expresiones en inglés como “Proud mexican immigrant” (orgulloso inmigrante mexicano) “No walls” (No a los muros) y “Together we are the force” (Juntos somos la fuerza) en piezas diseñadas para una silueta masculina, pero en la que también tienen cabida las mujeres.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”, la célebre frase del presidente mexicano Benito Juárez (1806-1872), único de origen indígena, remata la colección de prendas de estilo “relajado”.

El guardarropa lanza un grito de “Ya basta” y “Respeto” estampado en pantalones holgados en diferentes largos, abrigos al tobillo, suéteres, chamarras y camisetas confeccionados en materiales como el algodón y la piel acompañados de mochilas, bolsos, cinturones con textura, zapatos de tacón y deportivos.

Con su presentación en Intermoda, Seco cierra el circuito de esta colección para enfocarse en el nuevo guardarropa primavera-verano 2018 que estrenará en septiembre en Nueva York.

Del 18 al 21 de julio la edición 67 de Intermoda reúne a más de 800 expositores, 25 pasarelas, 40 marcas en exhibición y alrededor de 23,000 compradores y visitantes.