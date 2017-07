Agenda de eventos de LA: lo que no te puedes perder esta semana

Cine para niños, mucho teatro y baile destacan entre los espectáculos a disfrutar en la ciudad

Jueves 20

Película Emoji en el LA Zoo

El Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) presentará el tour de The Emoji Movie, que incluye una serie de actividades, como una caseta para tomar fotos instantáneas, una alberca llena con pelotas de los emojis y una estación para tomar selfies. Esta gira, que celebra el estreno de esta película animada, también se realiza el sábado y el lunes. Se puede participar con el pago del boleto de entrada. De $15 a $20. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Viernes 21

Teatro en español

La actriz mexicana Susana Alexander protagoniza la comedia en español, “Madre solo hay una y como yo ninguna”, que consiste la lectura de historias, textos y poesías relacionados con las progenitoras del mundo y su relación con los esposos e hijos. Boletos $30 antes del show; $35 el día de la presentación. 9 pm en el Center for the Arts (2225 Colorado Blvd., Eagle Rock). Informes (323) 997-5825 y culturela.org.

Más teatro en español

El grupo de teatro Sinergia presenta la obra en español “Mala Sangre” en el Frida Kahlo Theater (2332 W. Fourth St., Los Angeles). Es una pieza que habla de la delincuencia organizada en su etapa más moderna. Escrita y dirigida por Mario Zapién. Funciones viernes y sábado 8 pm, y domingo 6 pm. Boletos $15. Informes (213) 382-8133 y fridakahlotheater.org.

La historia de P-22

El ‘Natural History Museum de Los Angeles’ (900 Exposition Blvd., Los Angeles) presenta la nueva instalación The Story of P-22, la historia del famoso león de montaña que habita el Griffith Park y cuya travesía inició en Malibu. Incluye una versión personalizada y contenido de Miguel Ordeñana, el primer biólogo del NHMLA en fotografiar al elusivo león. Boletos $5 a $12. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Sábado 22

Ballet folklórico

Como parte de la serie The Big World Fun, el renovado teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E., Los Angeles) presenta el show Big World Fun: Grandeza Mexicana Folk Ballet Company, en el que este grupo de baile dará un espectáculo recomendado para niños de 4 a 12 años. Las actividades previas al show comienzan a las 9 am, con la creación aromas y pócimas elaboradas con yerbas del jardín del Ford. Show a las 10 am. Gratis para niños de 12 años y menores; adultos $5. Informes (323) 461-3673 y fordtheatres.org.

Arte para niños

A partir de las 2 pm y hasta las 4 pm, en el FIGat7th Kids Club (735 S. Figueroa St., Los Angeles), se llevará a cabo el Kids Club Arts and Crafts: Beach Wallet, un taller gratuito y abierto al público en el que se elaborará una cartera para la playa resistente a los girones y al agua, así como ligera. Los niños deben estar acompañados de un adulto. Los talleres son aptos para niños de 3 años en adelante. Informes (213) 955-7170 y figat7th.com.

Lego Batman Movie al aire libre

La serie Free Outdoor Summer Movie, que se realiza en el Valley Plaza Park (12240 Archwood St., North Hollywood), presentará en esta ocasión la “Lego Batman Movie”, la cinta basada en el superhéroe de Marvel recreada en el juego de legos. La función es a las 8 pm, y la ciudad proveerá limonada y palomitas gratis. Se recomienda llevar una manta o sillas para exteriores. Entrada gratuita. Informes nohoartsdistrict.com.

Cine clásico

Esta semana, la serie Cinespia presenta en el Hollywood Forever Cemetery (6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles) “Stand By Me”, la película basada en una historia de Stephen King en la que cuatro niños de 12 años de un pequeño pueblo se lanza a la búsqueda del cuerpo de un niño perdido. Puertas abren a las 7:15 pm; función 9 pm. Boletos $16. Informes (323) 221-3343 y cinespia.org.

Domingo 23

Danza en Union Station

The Floor Improv Jam Day #2 regresa a Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles) con un evento gratis y en el que puede participar toda la familia. De 2 a 3 pm habrá lecciones de baile, y de 3 a 5 pm, un programa que incluye a los grupos The Red Line Horns, a Christian Moraga –que dará un taller de percusión–, al bailarín de flamenco Manuel Gutiérrez y a Mayté Valdés y Carlos Barrionuevo, que bailarán tango. Informes unionstationla.com.

Festival Chicano

La LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) presentará Lalopolooza: A Chicanofest Celebrating Lalo Guerrero, que celebrará los 100 años del nacimiento del padre de la música chicana. Con la actuación de The Wise Guys Big Band, Lindas Mexicanas y Los Tres Souls. Habrá un show de moda Zoot Suit por parte de El Pachuco Fashions y exhibición de autos lowrider. De 12 a 4 pm. Entrada gratis. Informes (213) 542-6200y lapca.org.