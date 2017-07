¡Cine en el parque! Cinco opciones gratis para hoy en NYC

El dinero no es un problema, siempre hay algo gratis que hacer en NYC

Estamos en pleno verano y pese a las altas temperaturas residentes y turistas se reúnen en parques de la ciudad para disfrutar de los eventos gratis que ésta ofrece ¿Y tu, ya has sacado provecho de esos planes? Acá te contamos los 5 sitios en los que hoy 20 de julio de 2017, podrás disfrutar de una buena película al aire libre.

1. Brooklyn Bridge Park, pier 1, la cita es a las 6pm para que te ubiques, disfrutes de algo de música a cargo de DJ Emch, mientras llega el atardecer y le da paso a la película Casablanca. Recuerda que no se pueden ingresar bebidas alcohólicas, en el evento habrá diferentes productos a la venta.

2. Stuyvesant Square North Lawn, en Manhattan, la proyección de la película Fantastic Beasts and Where to Find Them comenzará hacia las 8:30 pm, con la caída del sol.

3. Clove Lakes Parkhouse, en Staten Island, se proyectará la película Ghostbusters, versión de 1984. Se sugiere que llegues a las 8pm o antes para poder ocupar un buen lugar en el parque, puedes llevar una cobija para acomodarte en la grama, también habrá algunos asientos disponibles, aunque son limitados.

4. Tony Dapolito Recreation Center, en West Village, a las 8:30 pm inicia la proyección de la película con estilo de musical Newsies.

5. Putnam Triangle Plaza, en Clinton Hill, se proyectarán dos películas, la primera que corresponde a la programada para la semana pasada pero que se canceló debido a fuertes lluvias.

A las 6:00 pm 20 feet from stardom

y a las 8:00 pm Searching for sugarman