Víctimas exigen a abogado de Riverside el pago completo de su indemnización

El acusado, que primero presentó demandas injustificadas por discriminación contra pequeños empresarios latinos, ofrece pagar lo mínimo o declararse en bancarrota

A un año de exponer al público el comportamiento ilícito del abogado Rogelio Vergara Morales y de su esposa Mireya Arias, ayer empresarios de Riverside se manifestaron frente a su oficina para exigirles que paguen lo que se les debe; además de, exhortar a otras personas a denunciarlo si es necesario.

En abril pasado, Morales y su pareja fueron arrestados bajo cargos de extorsión, luego de que fueran acusados demandar a negocios pequeños con el objetivo de obtener dinero.

En carteles donde se leían frases como: “Pensaste que íbamos a rendirnos, pues te equivocaste” o “Un juez no encontró discriminación pero las autoridades sí encontraron extorsión de tu parte”, entre muchos otros, una veintena de manifestantes le recordaron a Morales que siguen en la lucha.

Ayer exigieron que este hombre les pague todo lo que los empresarios gastaron en la contratación de abogados. Esta orden fue dada por un juez, luego de que Morales intentara —y fallara— obtener órdenes de alejamiento en contra de varios dueños de negocios del área, una abogada local y dos reporteros.

A inicios de 2017, un juez le ordenó a Morales pagar más de 11,000 dólares; dindero que estas personas gastaron para defenderse. Semanas después, otro juez ordenó que se pagara más de 20,000 dólares a dos exempleadas de Morales por salarios atrasados.

Al verse en serios problemas económicos, Morales contrató los servicios de un abogado especialista en bancarrota.

En una carta enviada al Comisionado Laboral el pasado 8 de junio, Morales ofreció pagar solo 2,500 dólares del total; de lo contrario se vería obligado a solicitar la bancarrota, dejando a los adeudados sin pago.

“Estoy experimentando severas dificultades económicas y no puedo pagar la cantidad total. Además, no soy dueño de propiedad alguna por lo que estoy a prueba de juicio”, comentó Morales en la misiva.

Sin embargo, para los empresarios Morales debe saldar sus deudas y debe dejar de causar daño a otros negocios bajo el argumento de que quiere erradicar la discriminación de género.

“Cuando él me demandó no supe qué hacer… Luego tomé valor y decidí enfrentarlo. No le daré ni un centavo del dinero que con tanto esfuerzo ganamos”, comentó Francisca Dumlao, propietaria del negocio Alpha Cleaners en Riverside. “Si quiere dinero que trabaje”.

Dumlao, de 73 años de edad, se manifestó con un cartel que resumía la lucha entre la comunidad empresarial y el abogado en inmigración Morales. En pocas palabras, “su plan le salió por la culata”, añadió Dumlao.

“A mí me demandó porque le cobré 25 centavos de diferencia por limpiar una camisa y una blusa. Argumentó discriminación de género. Exigió 99,000 dólares en daños emocionales. Estoy confiada en que ganaré el caso”, dijo Dumlao.

La confianza de Dumlao recae en el resultado a favor del negocio Irish Cleaners, al cual Morales demandó el año pasado por supuesta discriminación de género. Un juez de la corte Superior de Riverside falló en contra de Morales el mes pasado alegando que la diferencia de precios es justificada.

El abogtado aún debe demostrar pruebas contundentes en contra de varios negocios a los que demandó en 2016, entre abril y mayo.

De los 11 negocios demandados, la gran mayoría pertenecen a personas de origen hispano y oriental. A estos, Morales les exigía antes entregarle entre 3,000 y 10,000 dólares para no entablar la demanda.

Por tal comportamiento, la policía de Riverside arrestó a Morales y a su esposa Arias el pasado 20 de abril.

Ahora enfrenta 51 felonías, incluyendo extorsión, hurto e intento de extorsión; mientras que Arias enfrenta 40 cargos similares.

El abogado abandonó la cárcel a pocas horas de ser arrestado tras pagar una fianza de 770,000 dólares; mientras que Arias hizo lo mismo tras pagar una fianza de 275,000 dólares. Sin embargo, ambos deberán encarar a un juez el próximo 25 de julio.

Morales no respondió a llamadas de La Opinión.

Según Laura Ernde, directora de comunicaciones de la Barra de Abogados del Estado de California, de ser encontrado culpable, Morales podría ser severamente disciplinado.

Los empresarios instaron a la comunidad a reportar cualquier anomalía cometida no solo por Morales sino por cualquier abogado del estado. “Si has sido víctima de Morales, la policía quiere escuchar tu versión. Háblales al (951) 353-7103”, se leía en un cartel