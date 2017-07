Joven de 15 años trabaja en mural para empoderar a las mujeres

“Quiero ensenarle a las niñas con mi pintura que ellas pueden ser lo que ellas quieran”

El verano es la temporada perfecta para que los jóvenes disfruten de sus vacaciones. Pero Isabel Inéz Peinado, de 15 años, tiene un plan más concreto: pintar un mural en Boyle Heights, de 62 pies de largo por 14 a 17 pies de alto, con la imagen de 16 mujeres sobresalientes.

Desde el 19 de junio—día que Isabel comenzó el mural—se ha dedicado a pintar por alrededor de ocho horas diarias.

El mural que lleva por nombre Empowerment Mural (Mural de Empoderamiento) tiene varios propósitos. Entre ellos está inspirar al ver imágenes de otras mujeres sobresalientes, abogar por las clases de arte puesto que están en declive–sobre todo en las escuelas con estudiantes de color– e intentar ganar el más alto honor que otorga la organización de liderazgo Girl Scouts, a la cual ella pertenece desde los cinco años.

“Quiero que con este mural las mujeres se sientan empoderadas en este lugar que está peleando la gentrificación”, dijo la joven, quien asiste a Los Angeles County High School for the Arts (LACHSA).

Desde el primer momento sus padres la apoyaron, aunque también se impresionaron con la magnitud de su proyecto.

“Yo le pregunté, ‘¿Qué vas a pintar y por cuánto tiempo?’ y cuando me dijo fue una sorpresa para mí, pero veo que sí le está echando ganas”, dijo Ricardo Peinado, padre de Isabel.

Él se encarga de colocar y remover el andamio diariamente, el cual toma unos 30 minutos de ensamblaje.

“La gente cuando pasa dice que está muy bonito y hasta le han preguntado que cuánto cobra por pintar murales en las casas”, añadió sonriente Ricardo.

16 mujeres poderosas

Isabel dijo que escogió pintar a mujeres para su proyecto porque siente que la comunidad necesita más inspiración.

“Yo participé en la marcha de las mujeres [en marzo] y vi que algunas mujeres se sentían mal después de las elecciones y quise hacer algo para empoderarlas”, dijo Isabel.

El mural cuenta con las imágenes más icónicas de mujeres de todos los tiempos como la Virgen de Guadalupe, Sor Juana Inés de la Cruz y la activista Hellen Keller, hasta las más conocidas de las ultimas décadas como la cantante Selena, la activista Dolores Huerta y la jueza de la corte suprema Sonia Sotomayor.

También hay dos mujeres de nombre desconocidas pero muy poderosas: una es una madre cargando a su hijo—representando a cualquier madre —y la otra es una niña en una esquina del mural.

“Quiero ensenarle a las niñas con mi pintura que ellas pueden ser lo que ellas quieran”, dijo Isabel. “En muchas ocasiones los padres son quienes escogen lo que quieren que sean sus hijas”.

Si lo piensas, puede realizarse

Isabel, quien reside con su familia en Alhambra dijo que un día pasaba por Boyle Heights cuando se le ocurrió la idea para su proyecto para la medalla de oro de las Girl Scouts.

“Yo soy una artista visual y primero era en forma de broma que dije, ‘Yo voy a pintar un mural’”, explicó un poco incrédula la joven. “Después nos contactamos con la oficina [del concejal José Huizar] y nos ayudó a conseguir la pared”.

Al mismo tiempo, Yolanda Díaz, dueña de la tienda Ray and Roy’s Market, localizada en la esquina de la calles Cuatro y Camulos, lidiaba con el grafiti que los pandilleros pintaban en su pared constantemente.

“Siempre era de dos o tres veces a la semana que rayaban y una vez hablé a la oficina del concejal para que me ayudara”, dijo Díaz.

“Me dijeron, ‘hay una muchacha que le quiere dar un regalito a la comunidad y va a pintar algo poderoso para las mujeres’”, explicó Díaz. “Yo dije que sí pero no me fijé en el dibujo del mural”.

Al principio, Díaz dijo que dudó del talento de la joven puesto que solo veía líneas horizontales y verticales en la pared. “Luego con el gis empezó a dibujar, comenzando con la Virgen de Guadalupe”, dijo la propietaria, quien quedó atónita al ver la imagen de la Virgen del Tepeyac terminada.

Desde que Isabel comenzó a pintar el mural ya no ha habido más grafiti. “Cada mañana me levanto para ver como está el mural afuera y me da gusto ver que lo respetan”, dijo Díaz quien nació y creció en Boyle Heights.

El mural que pinta Isabel es uno de los primeros que se realizan después que se levantó la prohibición de pintar murales en propiedad privada en la ciudad de Los Ángeles.

Huizar, quien lideró el retorno de los murales, dijo en un comunicado que es importante animar y apoyar a los artistas, “ya sea que tengan 15 años u 80. El arte trasciende la edad, y este es un gran ejemplo de ello”.

Isabel espera que su proyecto la ayude a recibir el reconocimiento de oro de las Girl Scouts.

Este premio solo lo gana el 5.4% de miembros de Girl Scouts—con 1.8 millones de niñas y jóvenes—en Estados Unidos, el cual requiere un mínimo de 80 horas hacia un proyecto que intente cambiar el mundo, explica la organización.

Isabel lleva más de 260 horas de servicio en su proyecto, el cual llama la atención de conocidos y extraños de forma positiva.

Judith Peinado, madre de Isabel, dijo que en ocasiones la joven recibe ayuda de alguno de sus compañeros de la escuela.

“Pero no siempre porque ellos tienen planes en sus vacaciones”.

Se espera que el mural este terminado para mediados de agosto. Su progreso puede ser visto en Instagram en @4thstreetmural