Toma las riendas de la salud de tu corazón

Cada año, aproximadamente 790,000 estadounidenses sufren un infarto y 1 entre 7 muertes continúan siendo a causa de una enfermedad del corazón, lo que la convierte en el asesino líder de la nación.

El camino a una enfermedad del corazón frecuentemente se siente imparable o inevitable: Tu presión arterial es demasiado alta, tu colesterol sigue subiendo, tus arterias estrechándose y, antes de que te des cuenta, ya existen programados procedimientos exploratorios y cirugías invasivas.

Con este Informe de corazón saludable, Consumer Reports se enfoca en proporcionar a los consumidores información con base en experiencia para todos los momentos importantes a lo largo del camino, para ayudar a aclarar los constantes estudios y consejos que con frecuencia ofrecen información contradictoria.

Y esperamos que te ayude a tomar las mejores decisiones posibles sobre tu propio bienestar:

¿Cuándo debes tomar estatinas para bajar el colesterol? ¿Qué es exactamente una dieta saludable para el corazón? ¿Qué tan baja debe ser la presión arterial y cuál es la mejor manera de llegar a este nivel? ¿Realmente necesitas un electrocardiograma?

Y, entre muchas otras preguntas, ¿cómo determinas el hospital correcto si se necesita una cirugía?

Todo esto puede verse intimidante. Pero sabemos que las personas tienen el poder de cambiar el curso de esta enfermedad, incluso antes de que empiece, para mejorar sus propias oportunidades y tomar decisiones inteligentes, bien pensadas y oportunas.

“Las personas tienen mucho más control del que creen”, dice Steven Nissen, M.D., presidente del departamento de medicina cardiovascular en Cleveland Clinic Foundation. “Y nunca es muy tarde para empezar”, él afirma, cuando se trata de realizar cambios saludables y diarios en los hábitos.

De acuerdo a un análisis reciente de investigación actual sobre el corazón, que se publicó en la revista científica New England Journal of Medicine, un estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de un infarto u otro evento coronario de un tercio a la mitad, incluso para personas con un historial familiar de la enfermedad.

De eso precisamente estamos hablando, de estar informado acerca de todo, desde las buenas grasas hasta los mejores hospitales.

El examinar todas las opciones le dio resultado a Simone Liebling.

La noche previa a su cirugía para reparar una válvula con problemas, Liebling de 80 años se fue a dormir a la media noche, igual que siempre.

“Mi esposo estaba muy preocupado” dijo, “pero le dije que fuera positivo y que yo estaría bien”.

Una de las razones por las que Liebling se sentía tan confiada era que había estado investigando, teniendo en cuenta varios lugares antes de decidirse por Moses H. Cone Memorial Hospital, en la ciudad donde vive, Greensboro, N.C.

“Yo quería mejorarme”, dijo. “Quería regresar a mi maravillosa vida”.

Fue una buena opción.

Moses H. Cone es uno de los 70 hospitales en el país que aparecen en la lista de Consumer Reports de los mejores hospitales para la cirugía del corazón. Y es uno de los pocos 20 centros médicos que ha obtenido los mejores puntajes en reemplazo de válvulas aórticas y cirugías de derivación de la arteria coronaria.

Hemos publicado calificaciones de hospitales que llevan a cabo cirugías del corazón desde 2014, trabajando con la Sociedad de cirujanos torácicos, la organización líder de la nación para médicos que operan el corazón y el pecho.

Nuestro intento va más allá de ayudar a los pacientes a escoger los mejores hospitales. Queremos que todos los hospitales informen sobre sus resultados quirúrgicos y los resultados en los pacientes y creemos que ese tipo de transparencia lleva a una mejora.

Nos complacemos en informar que desde que publicamos por primera vez estas calificaciones de hospital, se han agregado más hospitales a nuestra lista.

6 meses después de su cirugía, Liebling estaba jugando tenis y estudiando en una universidad local.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2017, Consumer Reports, Inc.