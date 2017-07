¿Debes pensión alimenticia? Tu pasaporte podría estar en riesgo

Ciudadano estadounidense de origen mexicano lo pierde por una vieja deuda de 39 dólares que no sabía que tenía

Alfredo García estaba a unos días de viajar a México cuando su pasaporte se le extravió. Ya tenía los boletos de avión comprados, así que se dirigió al edificio federal del centro de Los Ángeles a tramitar con carácter urgente un nuevo pasaporte estadounidense.

“Pagué los 200 dólares que me costó la renovación y me pidieron que volviera por la tarde”, recuerda. Pero al regresar, se llevó tremenda sorpresa. Se encontró con que no le podían dar el pasaporte porque tenía una vieja deuda por pensión alimenticia.

El monto del adeudo en un condado de California era por 37 dólares; y en otro condado por menos de dos dólares.

“Eso fue el 26 de junio. Tan pronto como se me informó de esa situación. Yo liquidé esa deuda a través de mi empleador. Y aún así no he podido obtener mi pasaporte”, se queja García.

Cuando a este padre le negaron el documento, le informaron que tenía 30 días para resolver el asunto. Pasado ese tiempo, debería pagar otros 200 dólares por el trámite del pasaporte.

“Ya se fue por la borda el dinero que pagué por mis boletos de avión y estoy a punto de perder los 200 dólares que pagué por el pasaporte”, se lamenta.

Aunque California mantiene una política de cero tolerancia hacia los padres deudores de pensión alimenticia para sus hijos como se lo dijeron a García, no es usual que le suspendan su pasaporte por una deuda de tan solo 37 dólares o 2 dólares.

Deudas por miles de dólares

Jorlinis Centeno, portavoz del Departamento Estatal de Servicios de Apoyo a la Niñez, precisa que California cancela el pasaporte de aquellos padres que no cumplen con pagar su pensión alimenticia ni se acercan ni comunican para liquidar su deuda. “La suspensión ocurre cuando deben más de 2,500 dólares atrasados y no se han comunicado con nosotros. La idea es ayudarlos“, puntualiza.

Para poder renovar o reactivar su pasaporte, necesitan pagar la deuda completa, subraya.

A García le habían suspendido el pasaporte desde abril de 2010 y había entrado y salido del país como si nada. No fue hasta que se le perdió y solicitó uno nuevo, que se dio cuenta que tenía un problema . “Ellos me dicen que cada año me mandaban una carta de aviso de la suspension, pero nunca la recibí. Ni nunca me dijeron nada cuando entré y salí del país al menos unas cinco veces en 10 años”, indica.

“Lo que ha sucedido es que yo estoy pagando puntualmente la pensión alimenticia cada quincena, pero ese adeudo por el cual me suspendieron el pasaporte, es por los hijos del primer matrimonio. Por cuestiones del sistema, cuando yo pagaba mi deuda vieja se iba a la cuenta actual de los dos hijos del segundo matrimonio”, explica este padre con seis hijos.

A este inmigrante mexicano convertido en ciudadano estadounidense le molesta la lentitud en el sistema de pensión alimenticia, una vez que él se ha puesto al corriente con los pagos. Aunque ha contactado a los servicios de pensión alimenticia de cada condado, todo ha sido muy burocrático.

Centeno, la portavoz del Departamento de Servicios de Apoyo a la Niñez de California, dice que ellos le pasan una lista de los padres morosos a la Oficina de Incumplimiento de Pensión Alimenticia. Esta agencia es la que se encarga de tomar acción para que los padres paguen sus cuentas pendientes por la manutención de los hijos.

“Se les cancela el pasaporte, la licencia de manejo, cualquier licencia profesional y hasta se les pueden embargar sus propiedades “, observa la portavoz

La deuda por pensión alimenticia en California asciende a 17,400 millones de dólares. El estado tiene 880, 000 casos de padres atrasados en sus pagos. El 73% del total de los progenitores obligados a pagar la cuota alimenticia, se encuentran rezagados.

“Entendemos que hay desempleo, problemas. Pero si no se comunican, es difícil saber. Siempre hay maneras de pagar. Por eso se les recomienda, acercarse para minimizar cualquier medida adversa”, dice Centeno.

Consulados latinoamericanos

La Opinión contactó al Consulado de México en Los Ángeles para ver si ellos ejercen alguna acción contra los padres inmigrantes mexicanos, retrasados en el pago de la pensión alimenticia de sus hijos como negarles un pasaporte u otro documento.

Marisela Carreón de Flores, vocera de la entidad, dijo que ellos no intercambian información y que están para proteger a los connacionales.

El Consulado de El Salvador en Los Ángeles, por su parte, mantiene por ley una política estricta contra aquellos padres de familia que no cumplen con el pago de la cuota alimenticia de sus hijos radicados en el país centroamericano.

“La Asamblea Legislativa de El Salvador ha dictaminado que los padres irresponsables no reciban el pasaporte. Claro, se les advierte que si no pagan la cuota alimenticia, se les va a suspender o no lo podrán recibir para que arreglen su situación. Una vez que se ponen al día, se les da el pasaporte”, dijo el cónsul para asuntos comunitarios de El Salvador en Los Ángeles, Guillermo Olivo.

Frustrado, García reconoce su adeudo total de 39 dólares, pero dice que le gustaría que el sistema de pensión alimenticia fuera más eficiente para informar a los padres. “Yo pago arriba de 800 dólares cada quincena por mis dos hijos menores del segundo matrimonio, pero suponía que el adeudo de mis hijos de mi primera unión ya estaba resuelto. Después de ponerme al corriente, me he encontrado con una gran maraña burocrática para recuperar mi pasaporte”, sostiene.