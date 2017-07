A Sabrina Sabrok, una actriz porno le pegó una infección venerea

A consecuencia la modelo no pudo tener sexo por más de dos semanas

Sabrina Sabrok recientemente reveló que sufrió una mala experiencia al ser contagiada por una de sus actrices porno de una fuerte infección en la vagina, por lo que tuvo que aguantarse de tener relaciones sexuales durante más de quince días, razón por la cual ahora exige a todo su elenco exámenes médicos, para poder grabar sus escenas sexuales con toda confianza.

“Una chava me hizo sexo oral y me dio una infección que ni el médico sabía lo que era, no pude [tener sexo] en dos semanas. Por suerte no hubo nada malo, me curaron con antibióticos y medicamentos; esa vez sí estuvo cab***. Ahora trato de cuidarme más, pedir los análisis, uno no sabe lo que puede tener en la lengua”, reveló la argentina a Diario Basta.

Más fotos de mi Instagram anterior A post shared by 😈Sabrina sabrok 👑 (@sabrinasabrokreal) on Jul 24, 2017 at 10:38am PDT

A partir de esa mala experiencia, todos los actores de Sabrina tienen papeles con los que demuestran que están sanos: “Obviamente tienen que venir con certificado, con exámenes médicos para poder grabar. Quienes no traigan análisis, no pasan, porque la verdad sí está cab***, hay viejas que [tienen sexo] por todos lados y yo me tengo que cuidar. Pedimos pruebas de HIV, HPV, de papiloma y de hepatitis c”.

Sabrina Sabrok nutre su página de videos porno con todo tipo de chicas, las que le escriben a su Twitter pidiendo participar en ellos.