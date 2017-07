Esquina migratoria: DACA y salir del país

Tengo DACA y mi empleador quiere que viaje con la compañía fuera del país para un proyecto. ¿Califico para un permiso de viaje? ¿Me recomienda hacerlo o es mucho riesgo? Parece que el Presidente no va a quitar DACA, pero no sé qué hacer.

Un viaje por motivo de trabajo es una de las categorías que el Servicio de Inmigración acepta para aprobar un permiso de viaje para beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Además, viajar y reingresar legalmente puede facilitar un futuro proceso de residencia si puedes ser pedida como “familiar inmediata” de un ciudadano.

También existe un riesgo: si estás fuera del país durante el viaje en el momento que se elimina el programa de DACA. El presidente tiene la autoridad de eliminar el programa de DACA en cualquier momento.

Sin embargo, la probabilidad baja mientras más tiempo pasa y sigue haciendo comentarios que indican que no hay plan de eliminarlo a corto plazo.

Al final la decisión de aplicar y viajar es tuya. Si lo decides hacer, trata de hacer el viaje relativamente corto y obviamente no debes salir hasta tener el permiso de reingreso en mano, y asegurarte de viajar solamente en las fechas autorizadas. También te recomiendo hacer una consulta con un abogado de inmigración antes de aplicar para prevenir otros riesgos y determinar si tienes alguna posibilidad de legalizar tu estatus de manera permanente.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.