Joven retransmite en vivo acciente de coche que causa la muerte de su hermana

La joven de 18 años conducía bajo los efectos del alcohol

Obdulia Sánchez, 18 años, estaba usando la herramienta Instagram live este viernes mientras conducía bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control de su vehículo y sufrió un accidente, el cual causó la muerte de su propia hermana de 14 años, según las autoridades.

“¡Jacqueline, por favor, despierta! Yo maté a mi hermana, sé que voy a ir a la cárcel de por la vida, lo entiendo”, dijo Sánchez en un vídeo posterior nada más suceder el accidente, “esto es lo último que quería que nos ocurriera, pero sucedió … no me importa, sin embargo, me mantengo firme”, reconoció la joven dirigiéndose a la cámara de su teléfono móvil.

El accidente tuvo lugar en California Central, cerca de la carretera Henry Miller y la autopista 165.

El vídeo muestra como el coche se estrella contra una valla de alambre que delimita una propiedad en una zona de campo. Según el sheriff del condado de Merced, Vern Warnken, la adolescente de 14 años, Jacqueline Sánchez, falleció en el momento del choque.

Otra chica de 14 años que también viajaba en la parte de atrás del vehículo resultó gravemente herida. Ninguna de las dos llevaba puesto el cinturón de seguridad, según las autoridades.

Obdulia Sánchez está detenida en la cárcel del condado de Merced por cargos de homicidio vehicular mientras conducía ebria.

Jacqueline debía celebrar su fiesta de quinceañera este domingo, según ABC 13. La familia ha creado una página en el sitio de crowfunding GoFundMe para recaudar $10,000 dólares con los que cubrir los gastos del funeral.