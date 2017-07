Ana Brenda Contreras revela porqué lleva siete días hospitalizada

(vídeo familiar tranquilizador 😂) Dicen que si escuchas tu cuerpo susurrar jamás lo escucharás gritar. Después de 7 días internada y buen susto por una infección que se complicó , no voy a llenar aquí de cosas motivacionales 🙄. Solo les diré que JAMÁS se aguanten un dolor . La vida es muy corta y la salud tan frágil y eres tú prioridad. Hagan el favor de botar un poquito todas estas cosas y vivan la vida, respiren aire fresco. A ser felices! Y vayan al doctor! Nada de hacerse las machas!🙋🏻🤦🏻‍♀️ Gracias amigos y Familia que estuvieron conmigo en estos días tan complicados sobre todo mi arb @trianacasados que nos dio el susto a mitad de noche. Me queda un mes de recuperación y antibióticos pero bueno, I'm back!🙂 Los amo❤️ A cc❤️ @blanquitaperezg @ivansanchezz @rodrigomarroquin @marcomore @bbtalome @lizzycancino @pautorresbatiz @lagloriatv 📲👨🏻‍⚕️

A post shared by Ana Brenda🌵 (@anabreco) on Jul 24, 2017 at 5:48pm PDT