BuenosDíasLA: Un libro para niños, lo último del aclamado novelista Junot Díaz

ExDACA logra residencia y se salva del castigo de 10 años Tras casarse con una ciudadana, una investigación de su pasado reveló una solicitud antigua de residencia Indocumentado por 11 años y beneficiario por casi cinco años del alivio migratorio de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Juan Ríos logró lo que parecía imposible, obtener su residencia. Lo consiguió al casarse con su novia de la adolescencia. Pero el matrimonio no era suficiente para las autoridades migratorias; una petición ante migración hecha por su padre hace varios años lo salvó de no ir a Ciudad Juárez, México y exponerse a un castigo de 10 años por haber entrado sin papeles al país. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión • • • • • #socal #laopinion #california #daca #Aurelia #aureliaventura #calilife #advanceparole #migracion #inmigrantes #latinos #latinosunidos #ericprice #ciudadanos

