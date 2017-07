La isla de Santa Cruz, un paraíso desconocido a las puertas de Los Ángeles

En las Islas del Canal se puede acampar, practicar kayaking, senderismo, buceo, etc.

Ya desde el barco la diversidad marina es abrumadora. Un juguetón grupo de delfines se acerca a la embarcación y navega a nuestro lado por unos instantes; más adelante, unas gallinas de agua corren como si se tratara de una prueba de 100 metros lisos y poco después, una ballena escupe agua y muestra orgullosa su gigantesca aleta caudal. Parece mentira que apenas nos hayamos alejado unas 50 millas de la caótica ciudad de Los Ángeles.

Como aquí dicen, la mitad -o incluso más- del Parque Nacional de las Islas del Canal, compuesto por cinco islas pertenecientes al condado de Santa Bárbara, se encuentra cubierto por las aguas del océano. Un hecho palpable al poco de desembarcar en la isla de Santa Cruz, donde nos encontramos con estrellas de mar, perezosos leones marinos recostados cerca de los acantilados y bosques de algas. De los 27 grupos de algas marinas conocidos en todo el mundo, nueve están presentes en este parque nacional.

La isla de Santa Cruz, además de un paraíso para amantes de la naturaleza y de los deportes acuáticos, es también un pedazo vivo de Historia. Hace 13,000 años, pueblos nativos Chumash ocuparon estas tierras, creando una red de comercio entre las diferentes islas y usando cuentas de conchas como moneda. Cuando los colonos europeos irrumpieron en el siglo XVI, la población nativa enfermó y decreció significativamente, incorporándose a las misiones en tierra firme en la década de 1820.

Más tarde, las islas funcionaron como ranchos privados durante décadas, de cuya época aún se conservan oxidadas máquinas de labranza próximas al puerto de llegada. En 1980 el Parque Nacional se estableció definitivamente en Santa Cruz, dando comienzo a un largo proceso de restauración ecológica que persiste hoy en día, con victorias notables como la recuperación del zorro de la isla, especie endémica en peligro de extinción hasta agosto de 2016.

“Los empezamos a monitorizar en 1993, y seis años después, la población había caído un 90% por la depredación a la que les sometían las águilas doradas”, explica la guardabosque Laureen Boross encargada del Centro de Visitantes de Ventura, “atrapamos las águilas y las llevamos más al norte; hoy tenemos 2,000 zorros de la isla, siendo la recuperación más rápida de un mamífero en peligro de extinción”.

KAYAKING ENTRE CUEVAS

“Lo que más les gusta es estar alejados de sus videojuegos”, bromea Richard Thatcher, 42 años, en relación al grupo de niños y adolescentes que le acompañan en la zona de camping. Se trata de un grupo de Boy Scouts que acaba de regresar de hacer senderismo por la isla, y que tiene previsto acampar en Santa Cruz durante una semana. Cada año, unas 150,000 personas visitan alguna de las cinco islas [Santa Cruz, Santa Rosa, San Miguel, Anacapa y Santa Bárbara] que componen el Parque Nacional de las Islas del Canal.

Entre las actividades que van a practicar durante esos días mencionan kayaking, snorkel, buceo y senderismo. Sin duda alguna, las vistas desde las localizaciones más emblemáticas de Santa Cruz, como el mirador de Cavern Point, son uno de sus grandes atractivos. Y no solo desde las alturas, hacer kayaking atravesando las cuevas de Scorpion Rock o Elephant Rock, remando en la oscuridad de estas gigantescas rocas huecas, también constituye otro ‘must do’ para cualquier aventurero.

“He visitado prácticamente la totalidad de los parques nacionales de la costa oeste de los EEUU, he sido scout por 30 años y he acampado toda mi vida”, explica Tim O’Reilly, 59 años, originario de San Diego y también parte del grupo scout. O´Reilly está aquí con sus nietos, y reconoce que ya están acostumbrados a alejarse por un tiempo del mundo civilizado, de internet, de la ciudad, etc. para acercarse allí donde solo restan el hombre y la naturaleza.

Para ello, no hay ningún sitio mejor próximo a LA que la isla de Santa Cruz, donde se cree que nacieron los primeros hombres gracias a las semillas de una planta mágica, según narra una leyenda. Esta leyenda explica que cuando la población resultó excesiva para los recursos disponibles, algunos Chumash tuvieron que irse a vivir a tierra firme, y aquellos que se ahogaron cruzando el mar, Hutash, la Madre Tierra, los convirtió en delfines.

Un lugar mágico en el que poder caminar, descansar en pequeñas calitas o disfrutar de la compañía de animales tan variados como aves, estrellas de mar, zorros o leones marinos. Un oasis que nos aleja de la selva de hormigón y de la rutina diaria. Como dice la guardabosque Monique Navarro: “Cuando la gente dice que es caro, yo siempre digo que es más barato que Disneyland”.

MÁS INFORMACIÓN

