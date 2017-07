Secuestros virtuales llegan al Sur de California

Estafadores llaman para pedir dinero a cambio de liberar a un familiar; autoridades piden no caer en la trampa y llamar a la policía

“Tenemos a tu hija Simon. ¿Quieres el resto de ella en una bolsa para cadáveres?”

Así empezó la conversación que Valerie San Sobel sostuvo con el hombre que la llamó para pedirle dinero a cambio de liberar a su hija en 2015.

“Mom”, dijo la joven. Luego de ello todo lo que escuchó la angustiada madre fueron gritos desesperados. “Ni bien me tuvieron en el teléfono, me convencí de que [el secuestro] era real”, dijo San Sobel.

“Me preguntaron cuánto dinero tenía a la mano. Cuando les dije que cuatro mil, me indicaron que salga de mi casa y hasta me dieron las calles de dónde girar”.

Fue por estas indicaciones precisas que pensó que la estaban espiándo y decidió obedecer. Hizo lo que le pidieron: ir a un CVS y enviar el dinero a una mujer en México.

“Me mantuvieron en el teléfono durante todo ese tiempo y no tuve tiempo de averiguar si mi hija estaba bien o no”, recordó.

Este fue el testimonio que San Sobel ofreció ayer durante una conferencia de prensa, junto a las autoridades locales y federales de Los Ángeles, con la finalidad de advertirle a la comunidad acerca del esquema virtual kidnappings for ransom o secuestros virtuales por dinero a cambio de rescate.

“Normalmente el sospechoso toma un número de área y empieza a hacer llamadas al azar. Dicen que tienen a un familiar tuyo secuestrado y que si no pagas le harán daño”, dijo ayer William Hayes, capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El agente dijo que este tipo de fraude se ha vuelto cada vez más común en el Sur de California y agregó que entre 2015 y mayo de 2017 se reportaron 252 incidentes solo en el área de Los Ángeles; en ellos, cerca de 114,000 dólares fueron enviados a los estafadores.

Arresto en Texas

Tras decenas de denuncias, las autoridades decidieron unir fuerzas para investigar a nivel local e interestatal y el último jueves lograron arrestar en Houston (Texas), a una mujer, hoy acusada de convencer a sus víctimas a pagar miles por rescates.

Durante la operación ‘Hotel Tango’ se logró la captura de Yanette Rodríguez Acosta, de 34 años de edad y de quien se sospecha efectuó estafas en California, Idaho, Texas y Minnesota, según indicó ayer Eugene Kowel, de la División de Crimen del FBI en Los Ángeles.

“Hubo casi 80 víctimas en estos cuatro estados y se reportó la transferencia de 74,000 dólares [por escates]”, señaló.

Agregó que como estrategia, la mujer —quien reclutó a otras personas para llevar a cabo la estafa— solía decirle a sus víctimas que los hijos de estas personas habían sido secuestrados y que si no pagaban les ivban a cortar los dedos.

Hoy Rodríguez Acosta tiene cargos por conspiración y lavado de dinero. “De ser hallada culpable podría enfrentar“hasta 20 años en una prisión federal”, dijo Kowel.

El agente agregó que la educación es la clave. “En varias ocasiones usan las redes sociales para tener informacion sobre ti. Si te llaman [para pedir dinero por rescate] llama a la policia o al FBI”, indicó.

Para hacer denuncias puedes llamar al LAPD al 911 o al FBI al 1(310)477-6565.

Los hijos: la debilidad

El último sábado a las 4:30 p.m., el esposo de Louisa Manlapas recibió una llamada que los aterrorizó. “Era la voz de una joven llorando que decía ‘papá ayúdame’”, dijo Manlapas, de 49 años de edad. La residente de Tarzana pensó de inmediato que se trataba de su hija, quien estudía en una universidad del norte de California.

Minutos después, el estafador —quien los obligó estar en el teléfono todo el tiempo— les dijo que la joven estaba secuestrada y que si no hacían lo que pedía le pondría una bala en la cabeza.

“Nos preguntaron si teníamos dinero en efectivo y que vayamos a un CVS para enviarlo a un hombre llamado Sergio en la Ciudad de México… Este fue el número de donde nos llamaron 011-5281-26792319”, dijo Manlapas.

Las autoridades lograron ponerse en contacto con la joven y al saber que estaba a salvo, la pareja no envió la cantidad acordada: 2,000 dólares.

“Si les pasa no mencionen el nombre de su familiar a principio de la llamada; si no más bien intenten comunicarse con la policía”.

Con información de Aurelia Ventura