‘Tuve que enfrentar el cáncer con todo’

Jennifer logró superar su enfermedad; hoy la organización Make-A-Wish la ayuda en su camino a convertirse en doctora

La joven recibió de la Fundación Make-A-Wish más de $4,500 para ayudarla en su primer año en la universidad./ Foto: Alejandro Cano

De pequeña, Jennifer Escorza soñaba con estudiar derecho. Quería ayudar a las familias de bajos recursos a resolver sus problemas legales y de paso, asistir a muchos inmigrantes a ajustar su estatus migratorio. Entendía que para lograr sus metas debía estudiar sin descanso y tomar clases avanzadas, conocidas como AP, de química y trigonometría, entre otros. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado el 30 de noviembre de 2015, cuando fue diagnosticada con sarcoma mieloide, un tipo de cáncer que forma tumores conformados de células blancas inmaduras. “Pensé en la escuela. Esto ocurrió en el momento en que tenía que tomar exámenes para graduarme y en pensar a qué universidad quería ir… No podía creer que esto me estaba ocurriendo a mí”, confesó la joven a La Opinión. “No me dio miedo, solamente supe que mi vida cambiaría y que en cualquier momento podía dejar de existir. Había que ser fuerte, valiente y enfrentar el cáncer con todo. Fue difícil pero al final gané… Vencí al cáncer.” Ahora Escorza, de 18 años de edad, tiene como principal objetivo convertirse en fármaco química bióloga y después ingresar en la escuela de medicina para eventualmente poder luchar para combatir el cáncer —un mal que afecta a más de 14.5 millones de personas en los Estados Unidos. “Quiero ayudar a erradicarlo para que ya no afecte la vida de más personas. El cáncer puede ser derrotado, no es invencible”, comentó Escorza, residente de Fontana. La joven es prueba de que el cáncer, cuando es detectado a tiempo y combatido agresivamente, puede ser vencido. Hoy, libre de cáncer desde hace más de un año, se enfoca en iniciar sus estudios en la Universidad Estatal de California San Bernardino (CSUSB) el próximo septiembre. Su sueño comienza a ser posible gracias a la Fundación Make-A-Wish de Orange County/Inland Empire, la cual el pasado 10 de junio le otorgó a Escorza una beca de 4,750 dólares para cubrir el primer año de estudio. “Sentí que se me quitó un peso de encima. Gracias a Dios pude graduarme de la preparatoria junto con mis amigos pero corría el riesgo de no acudir a la universidad ya que la economía familiar es mala. Gracias a la Fundación mi sueño comienza a hacerse realidad”, dijo la joven con amplia sonrisa.

Ayuda y mucha fuerza

La Fundación Make-A-Wish ha hecho el sueño realidad a más de 285,000 niños en todo el país desde 1980.

“La entidad no conoce de razas ni status socioeconómicos; se dedica a ayudar a todos, incluyendo a familias latinas de bajos recursos, con voluntarios bilingües”, dijo la portavoz de Make-A-Wish Kara Bautch a La Opinión.

Recibir quimioterapias siete días a la semana, dos veces al día por tres horas cada sesión, no fue tarea fácil.

“En una ocasión mi cuerpo reaccionó mal a la medicina y dejé de respirar. Si no hubiera sido por mi mamá [Mariana Moedano] que estaba siempre a mi lado no sé qué hubiera pasado”, relató Escorza.

“Los tratamientos son muy agresivos. Perdí el pelo, me salieron granos en la boca, sangraban mucho, me sentía muy débil, pero sabía que eran necesarios”.

Recordó que durante las sesiones podía escuchar a otras personas rogarle a Dios morir para dejar de sufrir.

Sin embargo, la joven también tiene entre sus recuerdos la voz de su mamá que le rogaba a Dios por su pronta recuperación. Cuando podía, la joven lanzaba una oración al cielo, no por ella, sino por las personas que pedían morir.

“También rezaba por los demás niños que estaban enfermos… Por sus familias y por mis padres y hermanos para que tuvieran la fortaleza y juntos pudiéramos vencer la enfermedad”, dijo.

Hoy la joven sonríe, dice estar agradecida con los médicos, enfermeras y demás empleados del hospital que pudieron prácticamente devolverle la vida.

Su madre, quien durante los cinco meses que su hija tomó el tratamiento nunca se despegó de ella, dijo que la joven demostró todo el tiempo una fortaleza envidiable, siempre pensando en regresar a la escuela y poder graduarse. Tal sueño se cumplió en mayo pasado cuando Escorza recibió su diploma de la escuela preparatoria Fontana.

Por su parte, su padre Bertín Aguilar, de 50 años de edad, añadió que la enfermedad generó más unión en la familia, incrementó la relación y el respeto mutuo y les enseñó a vivir el momento.

Escorza, cuya enfermedad en primera instancia fue confundida con un virus estomacal dijo que ahora ve la vida con otra cara, es más activa, disfruta cada momento y agradece todas las noches por una segunda oportunidad.

“Te das cuenta que en realidad no somos eternos, que la vida no se puede vivir con tristeza ni deprimido. La vida se debe vivir y gozar con los más queridos”, dijo. “Primero Dios la enfermedad no regresará y podré estudiar tranquilamente. Primero Dios y pronto seré una doctora”.