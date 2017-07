Video: Policías arrestan a modelo colombiana y la incitan para que se desnude

Al parecer ya se abrió una investigación penal contra los uniformados

Katherine Martínez dio show en una estación de policía en Cali, Colombia.

En un video que circula en redes sociales se puede ver a la modelo esposada a una reja, ataviada con un vestido ceñido con estampado de leopardo.

Mientras avanza el video se escuchan gritos, en su mayoría masculinos, y aunque no se entiende lo que le dicen, de repente ella se alza el vestido.

El clip sigue y ella se voltea, menea el trasero y hasta se agacha, los presentes se ponen como locos y le piden “más”, por lo que Martínez, entre risas sigue bailando y se alza más el vestido para dejar ver qué no trae sostén.

En declaraciones para el medio Blu Radio, Katherine comentó que se sintió acosada por los policías que la detuvieron y trasladaron a la estación.

“Se presenta una discusión entre amigos, llegó la Policía, ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así. Me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show“, comentó.

Quien se identificó como porrista aseveró que estaba bajo los efectos del alcohol, razón por la cual decidió bailar frente a ellos.

Según el medio HSBNoticias.com, horas más tarde, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Hugo Casas, informó que se abrió una investigación penal contra los uniformados que grabaron a la morenaza.

POR: Elizabeth García

