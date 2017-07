BuenosDíasLA: Angelinos se manifiestan en solidaridad con vendedores ambulantes

Brown llega para firmar ley que vigila medio ambiente Con bombos y platillos, rodeado de numerosos políticos, el gobernador Jerry Brown llegó ayer al Centro Juvenil de Bell Gardens para firmar y convertir en ley la medida AB 617, que acompaña el programa “Cap-andTrade” (Límites y Comercio), que busca proteger el medio ambiente en las comunidades más pobres. Redactada por los asambleístas Cristina García (D-Bell Gardens), Eduardo García (D-Coachella) y Miguel Santiago (D-Los Ángeles), la AB 617 establece un programa estatal —el primero de su tipo— que vigilará la calidad del aire en estas zonas y que además exige la reducción de contaminantes. La ley también pide que las grandes compañías, incluyendo refinerías, actualicen su equipo con uno más moderno y limpio para más tardar diciembre de 2023. Además, aumenta los castigos para empresas contaminantes. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

