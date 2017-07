Video: Juez niega reducción de fianza a joven que transmitió accidente en el que murió su hermana

Más de dos millones de personas sufren algún tipo de accidente automovilístico cada año en Estados Unidos vinculado al uso del móvil y de las redes sociales. Esta es la historia más reciente, pero no la única que pone sobre el tapete uno de los lados más oscuros y peligrosos del uso de las redes sociales.

Una adolescente de Estados Unidos transmitió en vivo por Instagram Live el accidente de tránsito en el que murió su hermana, lo que provocó decenas de reacciones de rechazo.

El incidente tuvo lugar en California el pasado viernes y su video lleva desde entonces circulando en las redes sociales.

En las imágenes se ve a Obdulia Sánchez, de 18 años y quien conducía el vehículo, salir de éste y grabar a una joven que yace en el suelo y no se mueve.

“He matado a mi hermana, pero no me importa . He matado a mi hermana. Sé que voy a ir a la cárcel, pero no me importa (…) Esto es lo último que quería que pasara, pero pasó. Jacqueline, por favor despierta“, se la oye decir.

Sánchez, quien fue arrestada tras el choque, compareció ante el juez este miércoles y se declaró no culpable de los cargos de homicidio involuntario y conducción bajo los efectos del alcohol dictados en su contra y por los que podría pasar más de una década en la cárcel.

El accidente

La Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés) informó que Sánchez conducía bajo los efectos del alcohol y que estaba utilizando su teléfono cuando perdió el control del vehículo y se desvió varios carriles.

En el coche la acompañaban su hermana de 14 años , qu ien murió en el accidente , y otra menor de la misma edad, que resultó herida en una pierna . Ambas salieron despedidas del vehículo al no llevar puesto el cinturón de seguridad.

La transmisión del accidente y la actitud de la joven tras el suceso generó polémica y cuestionamientos no solo en las redes sociales, sino también entre las autoridades.

Según el diario Los Angeles Times , el video causó impacto entre los centenares de personas que lo siguieron en vivo por Instagram, principalmente por la forma en que la conductora asumió el choque y la muerte de su hermana.

Harold Nutt, fiscal del condado de la Merced, donde tuvieron lugar los hechos, aseguró que la conducta de la acusada “tanto antes como después del incidente, tal como lo documenta la propia grabación, es inquietante y sorprendente”.

Los padres de la joven explicaron a la televisora a KFSN que Sánchez se graduó recientemente de la escuela secundaria y había pasado los últimos dos años bajo la custodia del Servicio de Protección de Menores.

Accidentes y redes sociales

De acuerdo con un estudio del Centro de Análisis de Riesgo de la Universidad de Harvard, unos 2,3 millones de personas en Estados Unidos sufren algún tipo de accidente automovilístico cada año vinculado al uso del móvil y de las redes sociales.

El informe Conducción distraída: lo que revela la investigación y lo que los estados pueden hacer , de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), se recogen unos datos similares.

Éste calcula que entre el 7 y el 10% de los accidentes de tránsito implican un “conductor distraído” por el uso de celulares y similares.

Es por eso que 45 estados de EE.UU. tiene leyes para regular el uso de estos aparatos mientras se conduce.

La transmisión de accidentes o, incluso, de personas cometiendo delitos, ha ganado notoriedad recientemente en Estados Unidos .

Este mismo mes, un conductor borracho trasmitió en vivo la persecución que le hacía la policía hasta que lo atraparon en una playa de Florida.

En abril pasado, otro hombre trasmitió en vivo por Facebook el asesinato de un anciano.