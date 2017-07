Confiesa que asesinó a su esposa en crucero porque “no paraba de reírse” de él

Kenneth Manzanares confesó que asesinó a su esposa durante un viaje en un crucero por una razón que dejo atónita a las autoridades.

El marido detenido por la muerte de su esposa de 39 años de edad, dijo a un testigo que la mujer “no paraba de reírse de mí”. Las burlas de la mujer habrían sido frente a sus tres hijas, quienes los acompañaban en el viaje, según reporta el NY Daily News.

El testigo añadió que vio al hombre arrastrar el cuerpo sin vida de su esposa hacia el balcón del crucero, lo que lo hizo pensar que contempló la posibilidad de lanzar el cadáver al mar. Él y otras personas intervinieron y trataron de arrebatarle el cadáver antes de avisar a la seguridad del barco.

El crimen ocurrió a bordo del ‘Emerald Princess’, un crucero que había zarpado el domingo pasado desde la ciudad de Seattle, en Washington, y que debía recorrer las aguas de Alaska.

El cuerpo de Kristy Manzanares fue hallado en el camarote de la pareja. Tenía una herida profunda en la cabeza y había manchas de sangre en las paredes y otras superficies.

Al ser detenido por personal del FBI cuando el crucero llegó a puerto, el hombre dijo durante su confesión: “Mi vida está terminada”.

Aún las autoridades no revelan las autoridades de los hijos de la pareja que se encontraban a bordo junto a un grupo de amigos de la familia.

