Iván ‘Pudge’ Rodríguez da entrañable discurso en su entrada al Salón de la Fama

“A todo Puerto Rico desde mi querido Vega Baja y la Isla del Encanto, quiero recordar en este momento a mi primer coach en las pequeñas ligas, Julio Pabón, y ahora que veo todas esas banderas de Puerto Rico les pido que las levanten bien alto y aprovecho este momento para decirles que me siento bien orgulloso de ser puertorriqueño y de ser el cuarto ‘hall of famer’ que sale de Puerto Rico’’, dijo hoy Iván Rodríguez durante la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown.

“Quisiera recordar a otros grandes receptores de Puerto Rico, como Benito Santiago, Sandy Alomar, José, Bengie y Yadier Molina, Javy López, Ozzie Virgil y Jorge Posada. Los respeto mucho y es un honor ser parte de esa hermandad de receptores”, añadió.

Rodríguez es el primer boricua en Cooperstown desde el 2011, cuando entró Roberto Alomar. Es el cuarto en total luego de Alomar, Orlando ‘Peruchín’ Cepeda, quien entró en el 1999, y el pionero Roberto Clemente, quien fue exaltado postumamente en el 1973.

“A mi padre José, mi primer profesor de béisbol, mi mejor amigo. Me enseñaste a respetar el juego y el valor del trabajo y de la humildad. Fuiste el que me aconsejó a cambiar de lanzador a receptor. Solo Dios sabrá cuantos niños se salvaron de mis pelotazos. Hoy ellos y yo te agradecemos eso, y hoy estoy aquí mirándote a los ojos como un ‘hall of famer’, pero el ‘hall of famer’ eres tú, por esos conejos que me diste y aún me los sigues dando, pese a que tengamos más edad. Siempre estás ahí”, expresó el pelotero boricua, que tiene a toda su familia en Cooperstown.

También tuvo palabras para su pareja de toda la vida y para otras personas: “A mi hermosa esposa Patricia. Qué suerte tengo. Me has enseñado mucho sobre respeto y humildad. Te amo, eres mi roca”.

A Catalina mi hermosa asistente. A mi gran amigo y entrenador Edgar Díaz. Mi coach por 19 años. y Plácido de Jesús, a quien agradeció sus platos y recetas,

También tuvo palabras para Ray Ramírez, entrenador de los Mets y finalmente para los fans. Gracias ustedes saben cuánto significa esto para mí.

Cerró con una reflexión de una vida entera dedicada al béisbol, 21 años al más alto nivel: “Deben ser felices, tener pasión, respetar y amar el juego. Vean al niño Pudge llegando a Cooperstown. Mi sueño se hizo realidad. Dios los bendiga a ustedes y al béisbol.

Pudge, el grande

Rodríguez ha sido uno de los mejores receptores en las Grandes Ligas. Sumó la ofensiva con la defensiva y la mezcló con su durabilidad de 21 temporadas, y concluyó su carrera en primer lugar entre receptores en muchas estadísticas.

En resumen, Rodríguez fue escogido 14 veces al Juego de Estrellas. Ganó el Guante de Oro en 13 temporadas y el Bate de Plata en siete campañas. Promedió en bateo .296 de por vida, con 2,817 imparables y en 2,543 juegos.

Rodríguez también ganó una Serie Mundial con los Marlins de Florida y fue escogido una vez Jugador Mas Valioso de la Liga Americana.

Entrará en el Salón de la Fama con la camiseta de los Rangers de Texas, el equipo que lo firmó en el 1988, cuando el boricua tenía 16 años, y el equipo para el que jugó sus primeras 12 temporadas. De hecho, los Rangers de Texas retirarán este agosto el número ‘7’ que usó Rodríguez con los Rangers.