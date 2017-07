El número de camiseta le da igual al Chicharito

La nueva aventura del delantero mexicano con los 'hammers' estará marcada por un nuevo dorsal

El “Chicharito” ni suda ni se acongoja por no poder usar ni con el “14” ni con el “7” en su nueva aventura en el West Ham.

“Es importante para mí (el “14”) porque es mi número favorito pero ya jugué con el “7” en Leverkusen y con él me fue muy bien. Siempre he dicho que el jugador hace el número“, dijo Javier Hernández.

“Gracias a Dios me ha ido muy bien con el “14” y por eso todo el mundo me conoce con ese número, no fue que me fuera bien gracias a él. Me encantaría tenerlo hasta para dormir, pero si no se puede no se pasa nada, ya veré qué número se pueda escoger”, indicó.

Con las Chivas, el tricolor usó el “45” y “25”.

“Mis primeros dos goles con la selección fueron con el número “11”. Tengo el “14” en mi cabeza y en mi corazón, aunque no lo tenga en la camiseta“.

Pedro Obiang usa el “14” en el West Ham, mientras el “7” es propiedad de Sofiane Feghouli.