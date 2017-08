28 jóvenes de secundaria aprenden acerca de la ingeniería

“Yo les digo a las estudiantes que si quieren ser ingenieras que lo hagan y no tengan miedo. Hay mucha competencia pero si es posible”

Orgullosa de la profesión que esta estudiando como ingeniera mecánica en la universidad Cal State LA, Lorena Nava dio la bienvenida a un grupo de estudiantes en su primer día de un curso de verano de ingeniería. Todas mujeres.

En una carrera donde prevalecen los hombres, Nava, de 22 años, contó acerca de su experiencia y elogió a las 28 jóvenes que decidieron tomar las riendas de la difícil pero gratificante carrera.

“En la ingeniería es muy importante hacer trabajo en equipo porque siempre van a necesitar a alguien”, dijo Nava el lunes por la mañana. “Es importante comprometerse aunque la mayoría de las veces los compañeros son hombres”.

Las estudiantes del curso de verano—en su mayoría latinas y asiáticas—escucharon con admiración mientras Nava contaba que su pasión por los números y la llevó a perseguir sus sueños.

Sin embargo, cuando llegó a Cal State LA hace cinco años para estudiar ingeniería mecánica en su primera clase de ingeniería se dio cuenta que ella era la única mujer. Aunque era intimidante ella prevaleció.

“Yo les digo a las estudiantes que si quieren ser ingenieras que lo hagan y no tengan miedo. Hay mucha competencia pero si es posible”, dijo la residente de Boyle Heights, quien se graduó de la secundaria Academia STEM dentro de la escuela Roosevelt hace cuatro años.

Un modelo a seguir

Después de escuchar a Nava, Jazmín Trigueros, de 16 años dijo que se visualizó en sus zapatos.

“Me motivó mucho porque ella esta en su último año y ha logrado hacer mucho”, dijo Trigueros, estudiante de la secundaria Southeast en South Gate.

La estudiante, quien también es apasionada de los números, dijo que se enteró por medio de un maestro acerca del programa LaunchPad Academy que se llevaría a cabo en el colegio de ingeniería, ciencias de computadora y tecnología de Cal State LA.

El curso intensivo espera ayudar a que las jóvenes encuentren su potencial en las carreras en la ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas (STEM).

“Cuando me llamaron para decir que me habían aceptado yo me puse a gritar de la emoción”, dijo Trigueros de origen mexicano y salvadoreño.

“Es verdad que en las clases hay más hombres que mujeres pero yo quiero hacer esta carrera y quiero ser parte del poco por ciento de mujeres que si lo logra”, dijo Trigueros.

Estadísticas de la primavera de 2017 de Cal State LA demostraron que en el colegio de ingeniería, computación y tecnología solo el 3.72% de mujeres se inscribieron en la carrera en el primer año comparado con el 15.6% de hombres.

Durante el curso intensivo de dos semanas—de las 9 a las 4 de la tarde de lunes a viernes—las jóvenes tomarán sesiones de ingeniería civil, mecánica y eléctrica así como de la ciencia de computadoras.

Las jóvenes fueron aceptadas de 10 diferentes secundarias basándose en su interés para el futuro, carreras extracurriculares y grados en sus clases de STEM, dijo Thelma Federico, coordinadora del programa LaunchPad.

Las escuelas participantes son Wallis Annenberg, Eagle Rock, Benjamin Franklin, Felicitas and Gonzalo Mendez, PUC Early College Academy for Leaders and Scholars, San Gabriel, Alliance Smidt Tech, STEM Academy of Boyle Heights, STEM Academy of Hollywood, y South East.

Trigueros dijo que se siente muy cómoda al tener el respaldo de sus padres. “Ellos me apoyan en cualquier decisión y yo quiero ser pediatra pero también me gusta mucho la ingeniería porque siempre esta avanzando”, dijo.

Las estudiantes aprenderán como diseñar y programar robots por medio de los teléfonos inteligentes y crearan analíticos de datos extensos utilizando un programa de lenguaje llamado Python. Adicionalmente aprenderán acerca de la purificación en el laboratorio de hidrología e investigación básica ambiental el los laboratorios.

El programa que se esta llevando a cabo por primera vez fue patrocinado por un ex estudiante de Cal State LA, Jorge Ramírez, quien lidera la corporación Heateflex.