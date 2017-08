¿Melania e Ivanka influyeron en el despido de Scaramucci?

La Primera Dama y la hija del presidente se quejaron del polémico exfuncionario

WASHINGTON – La salida de Anthony Scaramucci, exdirector de Comunicaciones, se dio por petición del nuevo jefe de Gabinete, John Kelly, pero hay reportes que indican que no fue la única razón que consideró el presidente Donald Trump para quitarlo del puesto.

El ofensivo lenguaje del inversor de Wall Street que expresó durante una entrevista a The New Yorker no sólo sorprendió a nivel nacional, sino que molestó a varios en la Casa Blanca, incluyendo a la primera dama Melania Trump, y a la hija del presidente, Ivanka Trump, quienes expresaron su inconformidad.

Ambas dijero sentirse “ofendidas” y expresar que los comentarios de Scaramucci fueron bastante “desagradables”, reportaron varias fuentes a NBC News.

Esto pudo contribuir a la decisión del presidente Trump, tras la petición de Kelly para retirar a Scaramucci de su puesto, en el que estuvo solamente 10 días.

Las fuentes indicaron que el exfuncionario confío demasiado en la relación que tenía con el mandatario y “jugo al extremo”, creyendo que su jefe no veía con malos ojos su comportamiento.

Ni Melania ni Ivanka han hecho algún comentario público sobre la salida más estrepitosa de la Casa Blanca.