Algunos repelentes de mosquitos no son eficaces, según un nuevo estudio

Un nuevo estudio de New Mexico State University ha descubierto que muchos productos repelentes de mosquitos, incluso algunos aerosoles, dispositivos portátiles y velas, en realidad no funcionan.

La investigación, publicada a mediados de febrero de 2017 en el Journal of Insect Science, analizó 11 diferentes repelentes: 5 dispositivos portátiles, 5 aerosoles químicos y una vela de citronela. Cada uno de esos productos fue probado en dos voluntarios en una ubicación diseñada para imitar un ambiente de exteriores, en donde se grabó el movimiento de las nubes de mosquitos hacia o lejos del sujeto que usaba el repelente y se comparó con un control sin repelente.

Aunque estos métodos de prueba difieren de aquellos que usa Consumer Reports, los resultados en gran parte coinciden con nuestras pruebas de repelentes de insectos.

• 4 de 5 dispositivos portátiles probados, los cuales incluyeron 3 marcas de muñequeras y 2 repelentes de broche, no hicieron nada para repeler a los mosquitos.

• Una vela de citronela, colocada en el suelo junto al voluntario también falló para alejar a los insectos.

• De 5 repelentes en aerosol, incluso los que contienen deet, aceite de limón y eucalipto (oil of lemon eucalyptus, OLE), picaridina y aceites vegetales naturales, aquellos con deet y OLE fueron los más efectivos por mucho.

Los repelentes están en todas partes

Los brotes de Zika del año pasado han sido un impulso para la industria de los repelentes de insectos. El verano pasado, en el punto más alto de la temporada de mosquitos, las ventas de repelentes de insectos habían aumentado 648%. En agosto, una búsqueda en Amazon con las palabras clave “repelente de mosquitos” devolvió más de 13,000 productos. Hoy, la misma búsqueda da como resultado casi 25,000 productos, no solo aerosoles, sino también cremas, ropa, parches para la piel, dispositivos portátiles (algunos de los cuales funcionan al emitir ruidos), e incluso plantas vivas ricas en aceites esenciales.

El gran número de opciones representan una espada de doble filo para los consumidores: Es bueno tener opciones, pero es difícil saber qué funciona y qué no funciona. “Los brotes recurrentes de arbovirus como el dengue, la chikungunya y el Zika han creado un gran mercado para una variedad de repelentes de mosquitos y productos de control”, dice Immo Hansen, un científico que estudia el control de enfermedades transmitidas por vectores en New Mexico State University y el principal científico detrás de la nueva investigación. “Pero en muchos casos, las afirmaciones hechas por los proveedores de estos productos son exageradas o absolutamente falsas”.

Para separar los buenos productos de los que no son efectivos, el laboratorio de Hansen y Consumer Reports han estado probando estos productos, cada uno por su parte.



Ve nuestra guía de compras y calificaciones para los repelentes de insectos para obtener una lista de productos seguros y eficaces.



Brazaletes y broches

El laboratorio de Hansen y Consumer Reports han descubierto ambos que los repelentes de muñequera (la mayoría de los cuales contiene una mezcla de aceites vegetales y por lo tanto califican como productos naturales) no funcionan. Consumer Reports probó dos de estos productos en 2015; el nuevo estudio de Hansen probó 3 diferentes.

El equipo de Hansen también probó el repelente Off! de broche, un dispositivo que se abrocha a la pretina, cinturón o bolso, y usa un ventilador para hacer circular el repelente químico metoflutrin a través del aire a tu alrededor. Ellos descubrieron que el producto fue altamente eficaz para repeler los mosquitos.

Pero nuestras propias pruebas llegaron a la conclusión opuesta: Probamos este mismo dispositivo y descubrimos que ofrece mucho menor protección que nuestros repelentes en aerosol con mejor desempeño.

Consumer Reports no recomienda el Off! de broche, no solo porque tuvo un desempeño deficiente en nuestras pruebas, sino porque además el metoflutrin está clasificado por la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) como una neurotoxina y un posible carcinógeno. Además de esa inquietud, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) han indicado que los nebulizadores portátiles como este “no han sido evaluados adecuadamente respecto a su eficacia para prevenir las enfermedades transmitidas por vectores”.

Productos que contienen deet

El hallazgo de Hansen de que el deet puede ofrecer alguna de la mejor protección contra los mosquitos coincide con las pruebas de Consumer Reports, en donde los repelentes a base de deet obtuvieron de manera consistente algunas de las mejores calificaciones. Pero mientras Hansen probó los aerosoles que contienen 50% y 95% de deet, Consumer Reports aconseja usar solo los repelentes que contienen 30% o menos. (En nuestras pruebas más recientes, de 16 repelentes, un producto que contiene 30% de deet recibió el segundo puntaje más alto).

Nuestros expertos han aconsejado por mucho tiempo que los productos que contienen más de 30% de deet pueden aumentar el riesgo de efectos en la salud (incluyendo sarpullidos, desorientación y convulsiones) sin ofrecer ninguna protección adicional que las concentraciones de 30% o menos. Esa postura ha sido respaldada por los CDC, quienes aconsejan a los consumidores optar por repelentes a base de deet para quedarse con productos que contengan de 20% a 50% del ingrediente activo.

Repelentes naturales

La prueba de Hansen descubrió que Kid’s Herbal Armor, un repelente natural que contiene una mezcla de aceites vegetales, tuvo un desempeño tan bueno como una solución con 40% de deet. Pero en nuestras pruebas, ese mismo producto tuvo un desempeño mucho peor que el de cualquier repelente a base de deet o picaridina.

De hecho, Consumer Reports ha probado muchos repelentes naturales hechos con ingredientes activos similares, y descubrió que no son eficaces para prevenir las picaduras de mosquitos. A diferencia de los productos a base de deet, OLE o picaridina, los repelentes naturales están exentos del registro con la Agencia para la protección del medioambiente (EPA), lo que significa que no están obligados a presentar ningún dato a la agencia para comprobar que sus productos funcionan conforme a lo que anuncian.

Los CDC consideran que los consumidores deben quedarse con los repelentes registrados ante la EPA, y nosotros estamos de acuerdo.

-Por Jeneen Interlandi