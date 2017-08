Mito o realidad: Qué pasa cuando hay un eclipse y estás embarazada

Las manchas y otras calamidades que pueden ocurrir a una embarazada y a su bebé durante un eclipse ¿son parte de la sabiduría popular o solo mitos infundados?

Todos recordamos muchas recomendaciones populares sobre lo que no se debe hacer durante el embarazo. Cuando ocurre un eclipse solar como el que se extenderá por todo el territorio continental de Estados Unidos el lunes 21 de agosto de 2017, muchos recuerdan esas advertencias que escucharon frecuentemente en casa, y nos preguntan en las redes sociales qué hay de cierto en esas advertencias.

Loading the player...

Parte de la trasmisión de educación y cultura en nuestra familia son las creencias, hábitos y consejos que se pasan de generación en generación oralmente y que forman parte de costumbres y tradiciones que heredamos y que son útiles para todos. Pero algunas de ellas surgieron porque, sin tener una forma científica de determinar por qué ocurren ciertos fenómenos naturales, tradicionalmente se recurre a explicaciones un poco “mágicas”.

Estas antiguas creencias o mitos también forman parte de nuestra acervo cultural, pero a veces producen privaciones y angustias, y es importante tener en cuenta que aunque tienen buenas intenciones, no tienen base científica.

Eso no significa que no debemos escuchar a quienes nos piden que evitemos un riesgo o un peligro, especialmente si se trata de la abuelita, la tía o, incluso, tu mamá. Porque seguro que no lo dicen para hacernos sentir mal, sino para compartir algo que a ellas les sirvió en su momento. Además ¡son muy entretenidas!

Y ahora que se acerca un gran eclipse que será visible en todo Estados Unidos, algunas lectoras nos preguntan qué hay de cierto en este y otros consejos relacionados con el daño que puede causar a una embarazada o a su bebé ver un eclipse:

“Los eclipses causan manchas en la piel”

Hay quienes creen que los eclipses solares provocan manchas rojizas y lunares en los recién nacidos, entre otros mitos infundados. Las manchas rojas sobre la cara, llamadas popularmente “eclipses”, no tienen relación con ese espectáculo celeste. Su nombre científico es hemangioma. Se trata de dilataciones capilares que cuando son muy grandes toman la forma de una mancha rojiza.

“Los lunares de color oscuro son provocados por un eclipse de Sol”

Esos lunares de o manchas de color oscuro se deben a alteraciones genéticas y sus dimensiones pueden ser una señal de alerta para los médicos, pues pueden indicar otras enfermedades.

“Si durante el embarazo ves un eclipse de luna, el bebé nacerá con el labio partido”

Los aztecas creían que un eclipse era un mordisco en la cara de la luna. Si una madre lo veía, le ocurriría lo mismo a su bebé. Para protegerse, según este mito, hay que llevar algo metálico, por ejemplo, un imperdible en la pantaleta.

Aunque se trata de un mito muy bello, lo cierto es que el labio leporino se produce por una mezcla de factores genéticos y medioambientales que nada tienen que ver con los planetas.

Sin embargo, si has escuchado decir estas advertencias a tus familiares durante generaciones ¡es claro que no desees arriesgarte a salir al exterior durante un eclipse!