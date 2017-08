‘No bajamos la guardia’

Consulado de México en L.A. cumple hoy 131 años de servir a la comunidad y el cónsul Carlos García de Alba reafirma su compromiso de proteger a los inmigrantes

Un año “intenso, retador y difícil”. Así considera el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, que han sido estos últimos 13 meses que lleva en el cargo.

Más aún con la incertidumbre que aqueja a miles de inmigrantes con la llegada de la nueva administración del presidente Donald Trump a la cabeza de Estados Unidos.

Sin embargo, hoy miércoles que se cumple el aniversario 131 del consulado de México en Los Ángeles, el cónsul afirma sentirse satisfecho con el avance en áreas de inmigración, comercio, salud y servicios documentales y asegura estar conciente del compromiso que tiene con sus connacionales y con la comunidad no mexicana.

Ya que aclara que muchos de los servicios que se ofrecen, como las ferias de servicios legales y talleres de diágnostico migratorio, se dan para todos sin importar la nacionalidad.

García de Alba indicó en entrevista con La Opinión que el aporte más grande tiene que ver con el tema migratorio.

“Hemos sido muy claros en la protección de los mexicanos… Hemos sido proactivos en la defensa e información en la comunidad mexicana de (que sepan) cuáles son sus derechos… De que sepamos defendernos y de cómo interactuar con un oficial de ICE”, agrega.

Pero no solo que los inmigrantes conozcan sus derechos ha sido parte de la agenda del consulado este año, sino que también ha puesto energía en talleres para emprendedores con el objetivo de motivar a sus connacionales a abrir sus propios negocios.

“Nuestro mensaje es claro: No solo te quedes como empleado, aspira a ser empresario… Construye un patrimonio, inviértelo… Se empleador”, señala el cónsul García de Alba.

El tema del negocio ha figurado desde la creación de la primera representación de México en Los Ángeles que se dio el 2 de agosto de 1886 de la mano del primer cónsul Joaquín Días Prieto, cuyo trabajo en ese entonces fue hacer posible la labor comercial entre su país y Estados Unidos.

Luego, y para fortalecer los lazos comerciales, se situó la primera oficina consular en la calle Main; en 1906 pasó a la avenida Grand; 54 años más tarde se traslada al edificio Bizcailuz en la Placita Olvera y en 1990 se instala en la calle 6th, frente al parque MacArthur.

Pero no toda la ayuda que imparte se queda en un solo edificio.

Debido a la dificultad que muchas personas tienen para llegar hasta la sede central, la entidad desarrolló la idea de tener Consulados sobre Ruedas y así poder llevar los servicios de documentación a las zonas de residencia de los mexicanos en diversas áreas del condado de Los Ángeles.

Este mes, y con un horario de atención de miércoles a domingo de 10:00 a.m., a 3:30 p.m., tienen planeado visitar las áreas de North Hills, Wilmington, South Gate y Huntington Park.

“Lo interesante de los consulados sobre ruedas es que se han vuelto más polifuncionales”, indica el cónsul García de Alba.

“Ya no se dan solo los servicios de pasaportes, matrículas y credenciales de elector si no que ahora también incorporan servicios de protección y de salud… Por ejemplo ahora puedes ir a un consulado sobre ruedas a tramitar un pasaporte y medirte la presión”.

Salud: un tema en agenda

Si bien es cierto que esta entidad ofrece ferias de salud con regularidad hay algo que siempre queda en la cola de las prioridades: la salud mental.

Por ello, este 12 de septiembre el consulado de México en Los Ángeles será el primero en EEUU en abrir un módulo para atender este tema con un programa permanente.

La idea nace por ser un tema “serio, masivo y creciente que generalmente ignoramos ya que hay un estigma sobre la salud mental”, dice el cónsul.

“Unos dicen ‘está loco ‘ o ‘anda de nervios’ la típica expresión que usamos… Y el migrante por definición cuando cambia su entorno cultural, social, familiar o cuando te enfrentas a un ambiente distinto, y en ocasiones hostil, …la presión mental que tiene el migrante es brutal” agrega.

En esta situación, muchos no saben dónde acudir y más cuando se es indocumentado.

Para revertir esta necesidad, el programa planea además brindar asesoría y consulta gratuita a través de atención presencial y atención en línea.

Sensibilidad ante la comunidad LGBT

Convencidos de que todos merecen un trato digno y respetuoso; el consulado llevó a cabo hace unos días un taller de entrenamiento para sus empleados con el objetivo de abordar con sensibilidad los temas relacionados a la comunidad LGBT.

En él se buscó no solo mejorar la interacción entre los empleados de la entidad si no también con las personas LGBT que acuden a solicitar servicios al consulado.

“Debemos tener conciencia que cualquier persona independientemente de su condición sexual, étnica, religiosa o política tiene que recibir un trato digno, profesional, respetuoso e incluyente”, aseguró el cónsul García de Alba.

“Ese es un derecho. Lo que pasa es que en ocasiones no sabemos cómo tratar a la persona diversa por más mentalidad abierta que tengamos. No siempre tenemos las herramientas para saber cómo comportarnos para interactuar o servir a una persona que tiene una orientación sexual distinta… Aquí no nos importa si son gays, lesbianas o transexuales. Todos son bienvenidos al consulado”, agregó.

Cinco meses intensos

A poco tiempo de terminar 2017, el consulado tiene planeado eventos para: celebrar el año de México en Los Ángeles; el mes de Oaxaca; la Guelaguetza; el desfile de la Independencia; el grito en Los Ángeles y el recibimiento del Cuauhtémoc, un buque de la armada de México conocido por ser el segundo velero más grande del mundo, entre otros.

Sin embargo, el compromiso es claro: seguir activos en el tema migratorio.

“Seguiremos dictándo talleres (de inmigración) con más frecuencia y con más aliados (con ONG‘s). Nosotros no bajamos la guardia”. aseveró el cónsul, quien pidió a la comunidad mantenerse informada y no dejarse intimidar.

También solicitó “portarse bien” ya que “ahora una pequeña falta administrativa podría hacer una enorme diferencia en nuestros futuros”.

Para más información del consulado llama al (213) 351-6800 o acércarte a sus instalaciones en el 2401 W. 6th St, Los Angeles, CA 90057. También puedes visitar su portal en: bit.ly/2m7guqW