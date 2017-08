Riverside se queda sin estación de autobuses Greyhound; viajeros deben ir hasta San Bernardino

La compañía de autobuses Greyhound cesó operaciones el lunes 31 de julio, tomando por sorpresa a muchos viajeros

Después de casi siete décadas de servicio ininterrumpido en la ciudad de Riverside, la compañía de autobuses Greyhound cesó operaciones el lunes 31 de julio, tomando por sorpresa a muchos viajeros que fueron enviados a la estación de San Bernardino para obtener servicio.

​Para el martes en la mañana, las salas de espera de la terminal Fairmount en Riverise estaban vacías, y los andenes solitarios mientras un contratista de la ciudad de Riverside cambiaba la chapa del edificio ubicado en la cuadra 3900 de la Avenida University– cerrando un ciclo.

​Según Paul Egger, vice presidente de la empresa Greyhound, la decisión fue resultado de infructuosas negociaciones de alquiler con la ciudad de Riverside, la cual es propietaria del edificio, y tras esta negarse a asegurar un inmueble dentro de la ciudad.

​“Greyhound está muy decepcionado en tener que cesar operaciones en la ciudad de Riverside. Estábamos esperanzados en que la ciudad trabajaría con nosotros en negociar una nueva renta o asistirnos a encontrar una nueva ubicación para poder seguir sirviendo a la comunidad. Sin embargo, debido a que la ciudad optó por acatar una orden y desalojarnos, decenas de miles de personas serán privadas de acceso asequible y confiable al servicio de transportación interurbano”, comentó Egger en un comunicado.

​Greyhound ofreció servicios en la estación Fairmount desde 1983, sin embargo lo hizo desde varias localidades en Riverside por casi siete décadas. En la puerta de vidrio de la estación de Riverside fue colocado un letrero anunciando que los viajeros se dirigieran a la estación de San Bernardino, ubicada a 11 millas de distancia, para obtener servicio.

​Viajeros afectados

Allá, la joven Rebeca Altamirano discutió con la gerente mientras intentaba obtener nuevos pasajes que la llevarían a la ciudad de Phoenix, Arizona. Según Altamirano, sus pasajes fueron rechazados cuando intentó abordar el viaje de las 10:00 a.m. con la excusa de que no había asientos.

​Altamirano añadió que compró los boletos en dicho horario para arribar a Phoenix con suficiente tiempo antes de dirigirse al aeropuerto y abordar su vuelo a la Ciudad de México. La frustrada joven regresaba a Phoenix tras visitar algunos familiares en Long Beach.

​“Me dijeron que mi viaje saldría a las 3:00 p.m., a ver si es cierto. Yo necesito llegar de lo contrario perderé mi vuelo”, dijo la joven.

​Para Mike Gardner, concejal de Riverside, el cierre de la estación era inminente. Gardner dijo a La Opinión que las negociaciones eran para que Greyhound pagara una renta adecuada según la economía actual.

​“Greyhound pagaba un dólar de alquiler al año y aun así no la había pagado en seis años. Eso se debe a un acuerdo entablado en 1983, pero desde hace un año que comenzamos a negociar Greyhound no mostró interés suficiente. Es una pena en realidad verlos partir ya que muchos residente locales usaban la estación, pero no nos quedó otra opción que desalojarlos”, comentó Gardner.

​Según el concejal, la estación de Greyhound en Riverside cooperó para aumentara la violencia en la zona. Cuando la ciudad le pidió a la empresa que ofreciera servicio de vigilancia una hora antes y después del primer y último viaje, esta se negó, dijo Gardner.

​“Las estaciones de autobuses por lo regular actúan con un imán para aquellos con intenciones de cometer crímenes, robos, asaltos y demás, incluyendo la prostitución. Los datos indican que la policía respondía muy frecuentemente a la zona, no es culpa en su totalidad de Greyhound, pero sí cooperó”, comentóGardner.

​Según el representante de la ciudad, parte del edificio es actualmente utilizado por el departamento de policía local y en el futuro cercano existen planes de derrumbarlo para dar pasó a la nueva biblioteca.

​“La tercera parte del nuevo edificio será utilizado para la biblioteca, ya está en planes y creemos que en tres años podamos inaugurarla. El resto será para uso comercial. La idea es revitalizar la zona”, añadió. “No creo que Greyhound quiera regresar a Riverside, y mientras tanto los usuarios locales tendrán que viajar a San Bernardino u otras estaciones”.

​En un intento por aliviar el daño que este cambio pueda ocasionar, Gardner añadió que tal vez la empresa de autobuses local pudiera modificar su ruta para acercar a los viajeros a la estación de San Bernardino.

​Mientras tanto, los viajeros pueden acceder a Greyhound en la estaciones de Perris, Indio, Banning, y Thousand Palms, en el Condado de Riverside. Para información sobre rutas y precios, visita www.greyhound.com o habla al 1-800-231-2222.