Derriten al ICE: activistas piden al Sheriff McDonnell que no trabaje con migración

Manifestantes apoyan SB 54; simpatizantes de Trump los encaran

Las ardientes temperaturas del jueves a mediodía no impidieron que docenas de religiosos y activistas se plantaran frente al Hall of Justice del centro de Los Ángeles para pedirle al Sheriff del condado de Los Ángeles, Jim McDonnell, que no colabore con autoridades migratorias.

Bajo frases de protestas y cantos, el grupo demandó que McDonnell apoye la ley SB54, medida que convertiría a California en un estado santuario. También entregaron una carta pidiendo que inmigración no indague el estatus migratorio de las personas con el fin de separar familias.

Los pastores Ada y Melvin Valiente dijeron que personas inocentes como el pastor Noé Carías están siendo detenidos sin razón válida. Carías fue detenido la semana pasada tras asistir—como lo hacia cada año— en las oficina de Migración.

“Sus hijos y su esposa estaban cerca y fue muy doloroso ver a los niños gritar frente al edificio federal y llorar para que dejaran a su papá libre”, dijo el pastor Melvin. “Si hay algo que nos toca a nosotros es que separen a las familias y destruyan a las comunidades porque comunidades seguras hacen naciones fuertes”.

Derritiendo a “ICE”

La coalición compuesta por 13 grupos y liderada por Bend the ARC Jewish Action llevó un bloque de hielo con la palabra “ICE” (hielo en ingles y en referencia también a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y esperó que el sol lo derritiera – en alusión a lo que el sheriff Jim McDonnell debería hacer con su apoyo a la entidad migratoria.

“Le pedimos al Sheriff McDonnel que retire su apoyo a inmigración y apoye a las familias necesitadas”, dijo María Elena Durazno, vicepresidenta del sindicato Unite Here. “Le pedimos a ICE que se mantenga fuera de nuestros trabajos, fuera de las cortes, fuera de las comisiones de empleos y fuera de las cárceles”, añadió.

“La tradición judía demanda que demos la bienvenida al extraño, incluyendo a los inmigrantes. El Sheriff McDonnell y su departamento degradan este principio sagrado al colaborar con ICE y separar a las familias inmigrantes”, dijo el rabino Ayreh Cohen. “Nos unimos a nuestros hermanos y nuestra red religiosa para hablar en contra del poder opresivo de ICE y aquellos que lo apoyan”.

Latinos se oponen a la SB54

Divididos por una barda de metal, alrededor de una docena de partidarios de Trump mostraban su apoyo incondicional a la policía local y a ICE. También gritaban su oposición a la SB54.

Fernando García era parte del grupo y dijo que esta en contra de la SB54 debido a la tragedia que su familia experimentó por un indocumentado hace poco.

“Mi hija de seis años fue abusada por un indocumentado y me duele lo que le pasó y a él no le han hecho nada”, contó.

García dijo que cuando él quiso hacer el reporte policial, los tuvieron esperando por cuatro horas y le dijeron que regresara otra vez. “Y creo que todo esto esta pasando gracias a este problema de las ciudades seguras. ¿Por qué? Porque hay mas personas que no reportan los casos y se quedan impunes”, dijo el hombre de origen latino.

La oficina del sheriff se limitó a mandar un enlace de su página de internet donde McDonnell dice en un comunicado que si se aprueba la SB 54 ésta prohíbe que su agencia responda a las solicitudes federales de notificación.

“La SB 54 no permitiría una transferencia segura de la custodia [de un criminal indocumentado], sino que obligaría a que los agentes de inmigración llegaran a nuestras comunidades a buscarlo”, dice el comunicado del sheriff. “Al hacer esto, seguramente pondrán una amplia red sobre nuestras comunidades deteniendo a aquellos que no eran originalmente el objeto de la búsqueda. El resultado de esto será completa y total pérdida de confianza y cooperación con cualquier agencia de aplicación de la ley”.