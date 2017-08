Los peores fracasos de telenovelas de Telemundo

No todas pueden tener el éxito de "El Señor de los Cielos"

Este año Telemundo la ha sufrido bastante ante diversos fracasos de telenovelas que forzaron a la cadena a hacer cambios de último momento que no se tenían previstos.

Títulos como “Mariposa de Barrio“, “Guerra de Ídolos“, y “El Capo” son algunos de los que no han funcionado pero hay una larga lista de otras producciones que no han sido favorecidas por la audiencia. Algunas son solamente cambiadas de horario mientras que otras son vilmente canceladas.

¡Mira aquí algunos de los peores fracasos de Telemundo!

Mariposa de Barrio: La serie sobre la vida de Jenni Rivera no ha logrado superar a su competencia, pese a que es una historia original y hecha para el público latino de los Estados Unidos. Seguramente lo que más le afectó fue que Univision transmitió una seria mucho más corta que ya se había emitido en su totalidad. A pesar de que esta es la “oficial” y autorizada por la familia, la gente no la siente autentica como la versión no oficial. Su competencia hasta ahora es “José de Egipto”, una serie brasileña doblada al español que ya es vieja y ya se había emitido en Estados Unidos anteriormente.

Guerra de Ídolos: Telemundo promocionó la serie como la primera telenovela musical en su historia, pero a pesar de ser original, nunca cuajó con la gente. No se sabe si no funcionó por tener a un elenco menos famoso, o si porque se mezclaron elementos de narcos que está muy de moda. Lo que si es cierto es que Telemundo la sacó de su parrilla nocturna y la mandó a los sábados por la noche, en donde siguió con números en rojo y finalmente la sacaron completamente de su programación.

La Fan: Otra telenovela original de la cadena, inspirada en una idea de su estrella Angélica Vale. A pesar de tener a una actriz tan carismática como protagonista, eso no sirvió de mucho para atraer a la audiencia. A pesar de que se grabaron muchos más capítulos de los que se transmitieron, su final quedó abierto y no hay nada sobre si la cadena planea emitir los episodios restantes en otra plataforma.

Aurora: La misma escritora de “La Fan” escribió Aurora años atrás y tuvo la misma mala suerte. Esta telenovela moderna no logró el éxito esperado, se le hicieron varios cambios a la historia a la marcha pero ni así se pudo salvar.

Camelia La Texana: La actriz Sara Maldonado protagonizó otro fracaso para Telemundo cuando dio vida a “Camelia La Texana”. La serie estuvo basada en una canción de Los Tigres del Norte y tenía todo para ser un gran éxito, pero la lentitud en los libretos y a falta de una historia verdaderamente atrapante, hizo que no fuera del gusto del público.

La Ley del Silencio: Telemundo probó que no se puede jugar con los temas de religión si es algo negativo. José Ángel Llamas interpretó a un sacerdote que cuestiona su fé cuando un amor del pasado regresa a su vida. Fue algo demasiado fuerte y la cadena le dio tremendo cortón a la telenovela. Lo irónico de todo esto es que el mismo Llamas protagonizó años atrás una telenovela para TV Azteca titulada “Tentaciones” en donde se trataba un tema similar y que corrió con la misma suerte.

Corazón Partido: José Ángel Llamas también fue parte de “Corazón Partido”, un refrito de “Destinos Cruzados” de la televisora chilena TVN. La historia es sobre un niño que es puesto en adopción sin que su madre biológica se diera cuenta. El niño es adoptado y años después la mamá regresa a reclamarlo. ¿Qué pasa con la familia que lo crió? El tema era sumamente complejo y fuerte, los guiones estuvieron de gran nivel pero el público no supo apreciar la telenovela y producción.

Cara o Cruz: Esta telenovela fue la primera co-producción entre Telemundo y Argos de México quien actualmente realiza “El Señor de los Cielos”. A pesar de ser un melodrama más clásico, la manera densa de contar la historia no fue del agrado de la audiencia. Se le hicieron varios cambios y se editó para terminar la producción lo más antes posible ante el fracaso.

Vale Todo: Telemundo logró un gran acierto en aliarse con la productora de telenovelas más prestigiosa del mundo, Globo de Brasil. Para la primera producción en español de la cadena brasileña, trasladaron a todo el elenco latino a Brasil para grabar en los majestuosos estudios de PROJAC (como se llamaban en aquel entonces), hicieron una nueva versión de un clásico del pasado, y los creativos más expertos en el género la produjeron, pero todo el esfuerzo no bastó. A pesar de que las telenovelas brasileñas tienen gran aceptación dobladas al español, una producción original en español no fue del gusto del público hispano. Se hicieron ajustes en la historia pero ya era muy tarde para cambiar la situación y terminaron produciendo menos capítulos de los que se habían planeado.

El Juramento: Telemundo hasta probó con una historia de Televisa, “La Mentira” de Caridad Bravo Adams, pero no logró atrapar al público. La producción tuvo problemas con su protagonista original Fernando Carrillo que lo tuvieron que correr a pesar de que ya se habían grabado capítulos. Al mismo tiempo su protagonista femenina original, Gaby Espino, anunció su embarazo y también abandonó el proyecto. Al final quedaron Natalia Streignard y Osvaldo Ríos, pero parece que el público ya la olía feo que fue removida de su horario y fue mandada a los fines de semana en donde terminó su transmisión.

Dama y Obrero: Otro de los proyectos que no fueron favorecidos por la audiencia fue esta telenovela protagonizada por Ana Layevska y José Luis Resendez. Le fue tan mal que le pegaron un final equis a pesar de que el proyecto se seguía grabando.

¿Quién es Quién?: Años atrás Telemundo realizó la telenovela “Amor Descarado” con Bárbara Mori y José Ángel Llamas, con buena aceptación. Quisieron revivir el proyecto para nuevas audiencias con Eugenio Siller y Danna Paola, pero no les fue igual. Ante los bajos números la cambiaron a las tardes.

Los Miserables: A pesar de estar basada en un clásico de la literatura, “Los Miserables” le hizo honor a su nombre con la pésima audiencia que obtuvo. Aracely Arámbula es una estrella muy querida y su presencia no pudo salvar esta historia que parecía un refrito de “La Patrona”, que si tuvo éxito. De tener el horario estelar de las 9pm, Telemundo la cambió a las 8pm.

El Capo: No todos los capos pueden ser “El Señor de los Cielos”, y parece que en Telemundo solo hay cabida para uno ya que este proyecto protagonizado por Mauricio Islas no corrió con la misma suerte que Aurelio Casillas. A pesar de que se contemplaban varias temporadas, como su versión original en Colombia, parece ser que esta se quedará en sólo una. La audiencia fue espantosa entrando a las 10pm después de “El Chema” y se mudó a las 8pm en donde acabó su transmisión con el mismo mal rating.

Dueños del Paraíso: Queriendo repetir el éxito de “La reina del sur”, Kate del Castillo regresó a la cadena con una historia basada en Miami en la época de los 80. Se debe reconocer el gran esfuerzo que realizó la producción en ambientar la telenovela en esa época, pero simplemente no logró atrapar al auditorio. Seguramente es por eso que pensaron en la secuela de “La reina” ya que aquí ni quien quiera ver una segunda parte.

La Querida del Centauro: A pesar de que tuvo dos temporadas la serie, los números de la primera temporada nunca fueron espectaculares. “La querida del Centauro” se enfrentó a “El hotel de los secretos” en Univision que tampoco fue de gran éxito y una competencia débil. Sin embargo, la cadena autorizó una secuela y es cuando se vio que no había tanto interés por la serie. Desafortunadamente no contó con la gran audiencia que merecía porque el nivel de actuaciones y producción es de un alto nivel, inclusive mucho mejor que lo de “El Señor de los Cielos” y “Señora Acero”. A diferencia de estas últimas que son producidas por Argos, “La Querida” fue realizada por Sony en México.