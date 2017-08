María Elena Salinas anuncia su salida de Univision

Mira cómo lo anunció y lo que dijo

De una manera sorpresiva, por lo menos para el público, este jueves 3 de agosto María Elena Salinas anunció su salida de Univision. En el noticiero nocturno que comparte con Jorge Ramos se tomó unos minutos del final de la jornada para dar su propio ‘Breaking News’.

Después de 36 años, María Elena decidió dejar la cadena porque quiere ser independiente, y ante los posibles rumores que se desatarán después de este anuncio, clara como es siempre, la periodista dijo lo siguiente en pantalla:

“No me han corrido, no he renunciado, no me he retirado, ni me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí. Le agradezco a Daniel Coronell, presidente de Noticias Univision, su esfuerzo para intentar convencerme de que renueve contrato, de que me quede, pero como yo siempre le digo a los jóvenes: luchen por sus sueños, no se den por vencidos. Ahora me toca a mí predicar lo que predico”, explicó María Elena.

También la periodista aclaró que esto solo se trataba de un anuncio, pero que aún seguirá al frente de Noticias Univision y ‘Aquí y Ahora’ hasta diciembre que es realmente cuando se termine su contrato.

“Esta no es una despedida, solo un anuncio, me quedo hasta fin de año, aún me quedan muchas noticias que contar”, aseguró.

Luego del anuncio, la querida periodista realizó un Facebook Live donde detalló un poco más del por qué de su decisión. Entre los motivos aseguró que quiere hacer sus propias producciones con temas más profundos, entrevistas, investigaciones y volvió aclarar que no hará lo mismo en otro lado, ni siquiera en el mercado anglo.

