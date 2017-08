Verónica Castro sobre su hijo Cristian: “Que se siga casando y divorciando”

La actriz solo quiere ver a su retoño feliz

Verónica Castro aseguró estar tranquila luego del reciente divorcio de su hijo Cristian Castro, quien sólo duro 28 días casado con la violinista Carol Victoria Urbán.

“Mi hijo está feliz, que se siga casando y que se siga divorciando ¡caramba! No me preocupa. Me preocuparía más ver que no está contento y feliz“, aseguró.

La actriz participó anoche en una celebración organizada por Netflix en el Museo Casa de la Bola para presentar sus nuevos proyectos, entre los que destaca la serie ‘La Casa de las Flores’, de Manolo Caro, estelarizada por Vero.

“Es un placer trabajar con este señor, es una maravilla. Era difícil regresar a trabajar con alguien y tuve la bendición de que fuera él.

“Me ha bajado todavía mucho más mi estrés, mis problemas mentales, la edad y todo eso. Estoy relajada y tranquila“, dijo Castro, al desfilar por la alfombra negra del evento.

A la celebración no faltó el talento internacional, entre ellos los niños protagonistas de ‘Stranger Things’, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin, quienes fueron de los más animados y de los primeros en llegar.

Charlie Cox y Finn Jones, de Marvel’s The Defenders, y Noomi Rapace y Edgar Ramírez, de la película ‘Bright’, también asistieron a la fiesta.

“Estoy feliz, me encanta la Ciudad de México. México es un país que quiero mucho y que conozco muy bien”, compartió Ramírez.

El festejo dejó claro que la familia Netflix es extensa, pues decenas de actores llegaron al lugar, y la mayoría optó por un look casual.

“No tomo mucho tiempo para arreglarme. Tengo tantas cosas en la cabeza que hacer y resolver que si tuviera solo playeras negras y sacos sólo me pondría eso”, admitió Luis Gerardo Méndez, de Club de Cuervos.

Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Gabriela de la Garza, Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez, Gaz Alazraki, Sofía Sisniega, Juan Pablo Medina y Alberto Guerra fueron algunos de los que se reunieron para celebrar los proyectos de la plataforma.

POR: Fidel Orantes