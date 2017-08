BuenosDíasLA: Festival de arte y música 100% impulsado por energía solar

Arte, música, aguas frescas, árboles gratuitos—¿qué más se puede pedir?

Eastside Sol celebrará su Festival de arte y música 100% impulsado por energía solar el sábado 19 de agosto, en la Plaza de los Mariachis en Boyle Heights.

Organizado por Jorge Madrid, cofundador de Eastside Sol, y su equipo, este festival se dio por primera vez en 2015, con fin de concienciar a la comunidad de los recursos disponibles no solo para cuidar del medio ambiente, sino también para proteger la salud de sus seres queridos.

“En esta zona se reunen varias autopistas, como el 710 y el 60. Y toda esa contaminación afecta a nuestra comunidad, que de por sí es una de las regiones más contaminadas de la ciudad” dijo Madrid.

“Pero en lugar de regañar a la gente por conducir autos, queremos señalarles que hay más opciones para transportarse. Por eso es que aquí en el festival hablaremos de autos eléctricos, bicicletas y transporte público”, añadío.

Además de información acerca de energía renovable y regalos como árboles gratuitos, el festival también contará con música en vivo, baile, talleres de arte y puestecitos de comida a precios asequibles.

Aquí unas fotos de festivales anteriores:

Ubicación: Plaza de los Mariachis – 730 Pleasant Avenue, Los Ángeles, CA 90033

Horario: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Hoy en Los Ángeles

En California existen 18 oficinas a las cuales los trabajadores pueden acudir si sus empleadores les pagan menos del salario mínimo—sin importar su estatus migratorio. Estas oficinas están bajo la jurisdicción de la comisionada de trabajo, Julie Su. Desde que el presidente Trump tomó protesta , agentes de ICE se han presentado en dos casos de disputas laborales en estas oficinas, con fin de detener a trabajadores indocumentados.Tomar represalias de esta forma, enfatizó la comisionada, es ilegal en California.

El Departamento de Justicia podría suspender la financiación federal destinada a la prevención del crimen de cuatro ciudades: Albuquerque, Baltimore, San Bernardino y Stockton por su estado de ‘ciudades santuario’ y su falta de cooperación con las fuerzas de inmigración, según les hizo saber este jueves a través de una carta.

Las ardientes temperaturas del jueves a mediodía no impidieron que docenas de religiosos y activistas se plantaran frente al Hall of Justice del centro de Los Ángeles para pedirle al sheriff del condado de Los Ángeles, Jim McDonnell, que no colabore con autoridades migratorias. Bajo frases de protestas y cantos, el grupo demandó que McDonnell apoye la ley SB54, medida que convertiría a California en un estado santuario. También entregaron una carta pidiendo que inmigración no indague el estatus migratorio de las personas con el fin de separar familias.

Estado del tiempo

Tendremos una máxima de 87°F y mínima de 70°F en el centro de Los Ángeles.

Transporte

Una motocicleta está obstruyendo la autopista 405 rumbo al norte, ocasionando demoras de hasta 10 minutos desde Artesia Boulevard hasta la autopista 110. Procura revisar las condiciones de tránsito antes de emprender tu viaje de esta mañana y esta tarde.

Habrá servicios limitados en la línea Gold este fin de semana, desde Southwest Museum hasta Fillmore, debido a tareas de mantenimiento. Procura estar al tanto de las demoras en las líneas de tren y autobús dándole clic aquí.

Tuit del día

Hoy se publicó la llamada que tuvieron Trump y EPN al inicio de este año.

Y se hablaron tan bonito que parecen postales de amor 🙊 ☎️ pic.twitter.com/xH43DWP8iq — pictoline (@pictoline) August 3, 2017

Foto del día

Recibe asilo tras ser violada, acuchillada y rociada con ácido Salvadoreña estuvo detenida 14 meses en Adelanto y consiguió un alivio que parecía imposible Con la voz entrecortada y la cara humedecida por las lágrimas, Rosalina Rivas Menjivar revive el día lluvioso cuando fue violada por dos hombres en El Salvador, quienes no conformes pretendieron mutilarla al arrojarle ácido y tratar de cortarle los dedos. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Aug 3, 2017 at 8:06am PDT

¡Queremos escuchar tu voz!

