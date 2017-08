Lafourcade, Café Tacvba y Mexrrissey en el festival CDMX con la Filarmónica de Los Ángeles

El Walt Disney Concert Hall rendirá tributo a las músicas de la Ciudad de México del 9 al 17 de octubre

LOS ÁNGELES – La Filarmónica de Los Ángeles (LA PHIL) anunció la programación adicional de su festival CDMX, que se realizará en el Walt Disney Concert Hall del 9 al 17 de octubre y que incluirá nombres tan conocidos como Gustavo Dudamel, Natalia Lafourcade, Café Tacvba y Mexrrissey.

CDMX ofrecerá una mirada a la escena musical de la Ciudad de México, explorando sus comunidades musicales contemporáneas y sus ricas tradiciones musicales centenarias. En seis conciertos diferentes, el festival CDMX incluirá los géneros orquestal, rock, alternativo, electrónico, música de películas y más.

La serie de presentaciones contará con la participación de Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles por primera vez junto a Natalia Lafourcade y Café Tacvba en dos noches diferentes.

También habrá otra velada de música de cine seleccionada por Alejandro G. Iñárritu y Daniela Michel. Y conciertos de artistas como Antonio Sánchez, Mexrrissey, NAAFI y muchos más.

CDMX también presentará siete estrenos mundiales y comisiones de la LA Phil de los compositores Arturo Márquez y Gabriela Ortiz, entre otros.

Antes de cada concierto, del 12 al 15 de octubre, habrá organilleros que tocarán canciones en tradicionales organillos en el vestíbulo del Walt Disney Concert Hall.

En detalle

El 9 de octubre, el percusionista y compositor mexicano Antonio Sánchez, ganador de cinco Grammy, interpretará su singular y vibrante composición musical de solo percusión en vivo junto a la proyección de la película de Alejandro G. Iñárritu “Birdman“, que ganó el Oscar a la Mejor película en 2014.

El 12 de octubre, Natalia Lafourcade, ganadora de siete Grammy latinos, actuará por primera vez junto a la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel. Lafourcade es una de las mayores estrellas musicales contemporáneas de México, cuya música entrelaza sonidos de su país natal con elementos de jazz, rock, bossa nova y folk. Antes de su presentación se interpretará un programa orquestal, que incluirá el estreno mundial de una nueva obra de Gabriela Ortiz, Téenek – Invenciones de territorio, comisionada por LA Phil.

El 13 de octubre será la Noche de cine, una velada de música de películas curada en conjunto por Alejandro G. Iñárritu, el director, guionista y productor ganador de cuatro Premios de la Academia®, y la directora del Festival de Cine de Morelia Daniela Michel. Con la Ciudad de México como el centro de la escena cinematográfica latinoamericana, Noche de cine incluirá música de películas, canciones y fragmentos de películas acompañados en vivo por la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Dudamel. La selección ofrecerá desde clásicos cantados por Jorge Negrete y Pedro Infante, hasta favoritos de culto de la actualidad, como la música de la película de Guillermo del Toro El laberinto del fauno.

El 14 de octubre, CDMX: Now! Presentará un pantallazo de la original y vibrante comunidad musical de la Ciudad de México, con grupos establecidos y emergentes que destacan sus ricas tradiciones y creatividad contemporánea. El concierto contará con la participación de Mexrrissey, un grupo compuesto por estrellas del mundo del rock y el pop mexicano que interpreta nuevas versiones de canciones de Morrissey y The Smiths con instrumentos de cuerdas y metales. A ellos se unen La Sonora Santanera, una orquesta que toca música tropical de México y tiene más de 60 años de historia; Ampersan, que presenta un recorrido audiovisual que combina instrumentos tradicionales con géneros modernos como rock, jazz y electrónico; y NAAFI, un grupo de artistas que cultiva la comunidad y que se encuentran en la frontera de la cultura DJ de la Ciudad de México, empujando los ritmos periféricos del tecno, el hip hop y el pop hasta sus límites musicales y culturales.

El 15 de octubre, Café Tacvba actuará junto a la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Dudamel, en el primer concierto de la banda junto a una orquesta completa en los 28 años de historia del grupo. Café Tacvba celebrará su más reciente álbum, Jei Beibi, y desplegará su catálogo musical con nuevos e imaginativos arreglos. Antes de la presentación se interpretará un programa orquestal, que incluirá el estreno mundial de una obra comisionada por LA Phil a Arturo Márquez, titulada Danzón No. 9.

El 17 de octubre, Carlos Miguel Prieto, que es el director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, dirigirá el programa Green Umbrella de material contemporáneo junto a LA Phil New Music Group, que incluirá cinco comisiones de LA Phil y estrenos mundiales. El programa ofrecerá la nueva pieza para metales y percusión de Édgar Guzmán, la nueva pieza para conjunto de Juan Felipe Waller, la nueva pieza para conjunto de Iván Naranjo, la nueva pieza para conjunto y voz de Diana Syrse y la nueva pieza para cuarteto de cuerdas de Alejandro Castaños.

Los boletos individuales para CDMX se pondrán a la venta el 6 de agosto. Se encuentran disponibles suscripciones para la temporada 2017/18 de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Concert Hall. Para hacer una compra, visita LAPhil.com o la taquilla del Walt Disney Concert Hall. Para obtener más información, llama al 323.850.2000.

HORARIOS

Lunes 9 de octubre de 2017 a las 8 PM

Jazz -In/SIGHT- CDMX: BiRDMAN LiVE

Antonio Sánchez

Jueves 12 de octubre de 2017 a las 8 PM

World Music – CDMX: Natalia Lafourcade

Filarmónica de Los Ángeles

Gustavo Dudamel, director

Programa precedido por organilleros en el vestíbulo

Viernes 13 de octubre de 2017 a las 8 PM

-In/SIGHT- CDMX: Noche de Cine

Curada por Alejandro G. Iñárritu y Daniela Michel

Filarmónica de Los Ángeles

Gustavo Dudamel, director

La selección ofrecerá desde clásicos cantados por Jorge Negrete y Pedro Infante, hasta favoritos de culto de la actualidad, como la música de la película de Guillermo del Toro El laberinto del fauno.

Programa precedido por organilleros en el vestíbulo

Sábado 14 de octubre de 2017 a las 7 PM

CDMX: Now!

Mexrrissey, La Sonora Santanera, Ampersan, NAAFI

Programa precedido por organilleros en el vestíbulo

Domingo 15 de octubre de 2017 a las 7:30 PM

CDMX: Café Tacvba

Filarmónica de Los Ángeles

Gustavo Dudamel, director

Programa precedido por organilleros en el vestíbulo

Martes 17 de octubre de 2017 a las 8 PM

Green Umbrella – CDMX: New Music from Mexico

LA Phil New Music Group

Carlos Miguel Prieto, director