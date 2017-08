Revelan que Cristiano Ronaldo está harto de España ¿Seguirá los pasos de Neymar?

El delantero del Real Madrid ya no se siente tranquilo con las constantes acusaciones del fisco y extraña la vida en Inglaterra

Las recurrentes acusaciones por presunta evasión fiscal parece que empiezan a derivar en un ambiente de hartazgo en Cristiano Ronaldo, al grado que el delantero portugués del Real Madrid estaría ya considerando irse de España.

De acuerdo con el diario británico The Sun, la intención de CR7 es regresar a Inglaterra, donde nunca llegó a tener problemas con Hacienda durante el tiempo que jugó con el Manchester United.

“En Inglaterra nunca tuve estos problemas, es por eso que me quiero regresar ahí. Yo siempre he pagado mis impuestos, en España y en Inglaterra. No tengo nada que esconder y sería ridículo de mi parte hacer eso”, declaró Cristiano Ronaldo, según The Sun.

Si se confirma la intención del máximo goleador del Real Madrid de regresar a la Premier League, se estaría viviendo un fichaje histórico en la historia del fútbol, como el que recientemente acaba de protagonizar Neymar, quien dejó al Barcelona, el que supuestamente era el club de sus amores, para irse con el París Saint-Germain, luego de que el conjunto parisino pagara la cláusula de rescisión equivalente a 222 millones de euros.

Cristiano Ronaldo, quien tiene gente a su alrededor que se encarga de sus asuntos financieros, no estuvo con el Real Madrid durante los partidos de pretemporada por Estados Unidos y en las que el equipo dirigido por Zinedine Zidane cosechó tres derrotas (Juventus, Manchester City y Barcelona) y un empate en tiempo regular ante el combinado de la MLS All Star Team, al que derrotaría posteriormente en penales.