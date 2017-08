Asesinan a integrante de la agrupación musical Tierra Mojada

Virgilio Ruiz García, falleció el sábado de un impacto de bala durante un asalto en Salamanca, Guanajuato, (México)

El líder de la Banda Tierra Mojada, Virgilio Ruiz García, falleció el sábado de un impacto de bala durante un asalto en Salamanca, Guanajuato, México.

Otros integrantes del grupo de música regional resultaron con golpes y crisis nerviosa, según reportes de Univisión y medios locales.

Juan Salas, encargado del Ministerio Público de Salamanca, dijo a la televisora que un grupo de personas armadas ingresó al autobús del grupo después de su actuación, con el objetivo de robarles instrumentos, teléfonos celulares y carteras.

De acuerdo a AVC noticias sujetos armados comenzaron a golpear la unidad que transportaba a los músicos originarios de Oaxaca, pidiéndoles que descendieran.

Los músicos se refugiaron en la unidad mientras pedían ayuda policiaca vía telefónica, pero los maleantes comenzaron a disparar contra el vehículo.

Un disparo de arma de fuego hirió a Ruiz García y, ante la confusión, los sujetos ingresaron al autobús para llevarse instrumentos, celulares, carteras.

“Hubo alrededor de cinco detonaciones de arma de fuego, además de golpes porque querían subir al autobús, al abrir la puerta del camión algunos músicos bajaron y escaparon entre los matorrales“, relató Salas.

En el Hospital General de la ciudad de Valle de Santiago de Salamanca se certificó el fallecimiento del músico, según confirmaron fuentes del centro médico.

La agrupación oaxaqueña tuvo una de sus últimas apariciones en escenarios de su tierra natal junto a la cantante Lila Downs, en el concierto que ofreció en el Auditorio Guelaguetza en Oaxaca, el pasado 18 de julio.

“Querido maestro Virgilio! No podemos creer que te nos has ido! Te queremos mucho y todo el legado de música y alegría que nos dejas. No puede ser que esto siga pasando en México!”, escribió Downs en su cuenta de Facebook.