Fotos: Así fue la boda de Adal Ramones y Karla de la Mora

La vida salvaje rodeó la boda de Adal Ramones y Karla de la Mora.

En una ceremonia celebrada en el Jardín Botánico de Africam Safari, en Puebla, la pareja se convirtió en marido y mujer.

Con el acompañamiento de un cuarteto de cuerdas, sonrientes se dieron el “sí, acepto” ante el juez que ofició el enlace por el civil.

Una gran cruz de flores adornó el espacio donde estaban los novios, a los que Paola, hija de Adal, y la madre de la novia dedicaron unas palabras, según contó una fuente.

“Tú felicidad es mi felicidad. Gracias Karla, te llevas al mejor hombre“, dijo la joven de 16 años.

El conductor no contuvo el llanto y explicó que tendrían un enlace religioso, pese a que el actor ya estuvo casado por la iglesia con su primera esposa y madre de sus dos hijos, Gabriela Valencia.

Ya como esposos y con unos aproximadamente 400 invitados como testigos, soltaron mariposas para concluir la ceremonia.

“Yo creí que no me iba a poner nervioso por mi previa experiencia, pero la verdad no imaginé lo nervioso que iba a estar. Era una mezcla de nervio, emoción y todo. Estamos muy contentos de verdad“, compartió Ramones.

Los asistentes fueron trasladados del Jardín Botánico al Valle de las Jirafas, una plataforma que se eleva a 2 metros de altura, con una vista privilegiada del parque y el lago de Valsequillo.

Empleados del lugar recibieron a los invitados, entre los que estuvieron famosos como Raquel Bigorra, Mauricio Castillo, Daniel Bisogno, Maya Karunna y el productor Alejandro Gou, con un coctel y con víboras, tarántulas y búhos con los que se pudieron fotografiar.

¡ Que vivan los novios ! Y los amigos de los novios. Jejejej Que pachangón 🎉 A post shared by Raquel Bigorra (@rbigorra) on Aug 5, 2017 at 5:46pm PDT

Con las jirafas del parque como fondo, la pareja llegó a la recepción, que organizó la novia, sin que el conductor supiera los detalles. Es más, ni sabía el menú que incluyó rollo de salmón con queso de cabra, crema de pistache y solomillo a la pimienta verde.

@adalramones de nuevo al altar, hoy se casó el conductor con su novia Karla de 23 años en Puebla, México. A post shared by Despierta America (@despiertamerica) on Aug 5, 2017 at 5:36pm PDT

Las notas de “Volví a Nacer”, de Carlos Vives, sonaron en medio de los aplausos de amigos y familiares cuando hicieron su entrada y, para el vals, los recién casados eligieron “Fascinación”, de Carlos Rivera.

Ya con los últimos rayos del sol y el mundo animal de cerca comenzó la fiesta de los nuevos esposos: Adal y Karla.

POR: Fidel Orantes