BuenosDíasLA: Presentación gratuita de Ballet Folklórico de Los Ángeles

Los bomberos de Los Ángeles ya tienen nuevos helicópteros Aeronaves ayudarán en la lucha contra los incendios forestales Dos helicópteros apagafuegos – nuevas adquisiciones del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) – fueron presentados ayer por esta agencia, que recomendó a los residentes mantenerse alertas ante las altas temperaturas que pudieran causar incendios “Tenemos nuestros equipos de bomberos esparcidos por todo el estado desde principios de julio; por eso animamos a los residentes de Los Ángeles que se preparen en caso de un incendio”, dijo Ralph Terrazas, jefe de LAFD. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

