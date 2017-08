Esquina migratoria: Qué hacer para el ajuste de residencia con una Visa U

Tengo Visa U desde hace cuatro años. Qué me van a pedir para el ajuste de residencia y cuál es el proceso? ¿Cuánto se tarda?

Primero, tienes que cumplir tres años con la visa U para calificar, también es necesario que apliques antes de que se venza la a Visa U, que es válida solamente por cuatr años. En casos excepcionales es posible pedir una extensión de la Visa U, pero no es recomendable. Lo ideal es aplicar por la residencia una vez que seas elegible.

Tienes que demostrar que has residido continuamente en Estados Unidos desde recibir el estatus (una salida de 90 días o más te descalifica). Así que es necesario presentar pruebas de presencia continua en el país. Asimismo, tienes que demostrar que no has rehusado cooperar con las autoridades en el caso penal del crimen que te hizo elegible para la Visa U. Además, el Servicio de Inmigración debe concluir que otorgarte la residencia tiene un fin humanitario, mantiene la unificación familiar, o es del interés público, así que personas con problemas penales después de obtener la Visa U (y a veces personas con crímenes anteriores) pueden tener complicaciones.

También es importante mencionar que un familiar inmediato del beneficiario de la visa U – esposo, hijo o padre (en el caso de un padre, este solo califica si la persona con visa U es menor de 21 años) quien nunca fue incluido en la petición de la Visa U, también puede solicitar la residencia permanente al mismo tiempo que la persona que ha mantenido la visa durante 3 años.

Como con cualquier trámite migratorio, es importante recibir buena asesoría legal. Existen organizaciones como CARECEN que pueden representar a ciertas personas con la visa U sin costo algunos. Personas de bajos recursos pueden usar el directorio de la Red de Defensores de Inmigración (“IAN” por sus siglas en inglés) para identificar a un proveedor de servicios legales sin fines de lucro: http://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.